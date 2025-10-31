Drones ucranianos dañan instalaciones energéticas en tres regiones rusas

Moscú, 31 oct (EFE).- Drones ucranianos atacaron este viernes instalaciones energéticas en las regiones rusas de Oriol, Vladímir y Yaroslavl, dejando sin electricidad y calefacción a parte de la población, según informaron los gobernadores locales.

"Nuestras unidades de defensa antiaérea repelieron un nuevo ataque aéreo enemigo. Tras el derribo de un dron sus fragmentos cayeron en una central termoeléctrica de la ciudad de Oriol, lo que causó daños al equipamiento de abastecimiento eléctrico", informó en Telegram el gobernador de la región homónima, Andréi Klichkov.

Añadió que la caída de los restos del dron no provocaron incendio alguno ni causaron víctimas.

La ciudad de Oriol, con una población que supera el cuarto de millón de habitantes, está ubicada 360 km al suroeste de Moscú.

Tras el incidente las redes eléctricas pasaron a conexiones de reserva por lo que el abastecimiento se restableció "prácticamente por completo", indicó Klichkov, al señalar que se llevan a cabo las reparaciones para paliar las consecuencias del ataque.

A su vez, Alexandr Avdéev, gobernador de Vladímir, ubicada unos 120 kilómetros al este de la capital rusa, informó en Telegram que "el enemigo atacó instalaciones cerca de la ciudad", sin dar más detalles.

Según el canal de Telegram independiente Astra, el objetivo del ataque fue una subestación, en la cual se declaró un incendio.

Mientras, Mijaíl Yevráyev, gobernador de la región de Yaroslavl, ubicada unos 200 kilómetros al nordeste de Moscú, reconoció en Telegram el ataque ucraniano contra la capital regional y señaló que tras la caída de los restos de drones ucranianos derribados se decidió cerrar temporalmente dos guarderías en el distrito Frúnzenski.

El canal Astra reportó varias explosiones a varios kilómetros de la refinería Slavneft-Yanos, sin dar detalles sobre daños o víctimas.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 130 drones de ala fija sobre catorce regiones del país, uno de ellos en las cercanías de Moscú, según informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Del total de los drones derribados, 81 fueron abatidos en las cinco regiones fronterizas con Ucrania, la más castigada de las cuales fue la región de Kursk, donde fueron destruidos 31 aparatos no tripulados.

En particular, sobre Oriol fueron neutralizados 9 drones y 6 sobre Yarloslavl.

El mando militar ruso indicó que un dron ucraniano fue derribado en las proximidades de Moscú, pero no mencionó derribos en Vladímir.EFE