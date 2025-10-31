Dos reclutadores militares heridos en un ataque armado en el centro de Ucrania

Kiev, 31 oct (EFE).- Dos militares resultaron heridos en la ciudad de Kremenchuk de la región de Poltava, en Ucrania central, al abrir fuego contra ellos con una pistola un hombre que estaba siendo movilizado, según informó el propio centro de reclutamiento.

Los hechos ocurrieron el jueves por la tarde. El hombre que abrió fuego contra los militares utilizó una pistola soviética Tokarev con la que disparó varias balas mientras era escoltado por varios soldados y un policía al centro donde se realizan las gestiones para la movilización.

También este jueves, canales de Telegram ucranianos publicaron un vídeo grabado en el puerto ucraniano del mar Negro de Odesa en el que se ve a un grupo de hombres volcar una furgoneta utilizada por los reclutadores militares para patrullar la ciudad en busca de varones adultos que no han cumplido con la obligación de registrarse para poder ser llamados a filas.

Incidentes de este tipo se producen con regularidad en toda Ucrania, que ha experimentado también atentados con bomba que las autoridades del país atribuyen a los servicios secretos rusos.

La actual ley marcial ucraniana permite el reclutamiento forzoso de todos los varones aptos de entre 25 y 60 años. Muchos hombres viven escondiéndose de las patrullas de reclutadores mientras otros optan por salir del país de forma ilegal. EFE