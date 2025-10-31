Agencias

Dos muertos y decenas de heridos por balas de la Policía de Tanzania en protestas por las elecciones

Por Newsroom Infobae

Guardar

Al menos dos personas han muerto y decenas han resultado heridas este jueves por disparos de la Policía de Tanzania durante las protestas desatadas en medio del recuento de votos en las elecciones que ha celebrado esta semana en el país africano.

El anuncio ha venido de la mano de las autoridades de Kenia, país al que algunos manifestantes cruzaron tras los enfrentamientos con los agentes tanzanos. Las víctimas mortales son dos varones de 27 y 28 años que fueron alcanzados por balas disparadas por agentes de la Policía tanzana, según ha confirmado el comandante del condado de Kajiado, en la frontera con Tanzania, Alex Shikondi.

"Los agentes disparaban frenética desde el lado tanzano contra los manifestantes que se encontraban en el lado keniano del puesto fronterizo", ha asegurado en declaraciones recogidas por el diario digital Daily Nation sobre unos acontecimientos que han tenido lugar en el puesto de Namanga.

El gobernador de Kajiado, Joseph Lenku, ha instado a los comerciantes kenianos con puestos en la frontera a mantener la calma, después de que una veintena de nacionales se hayan sumado a las protestas de los ciudadanos del país vecino encendiendo hogueras lanzando piedras contra los agentes tanzanos.

Las protestas se han intensificado en las principales ciudades de Tanzania, lo que ha llevado a la declaración del toque de queda al menos en Dar es Salam, después de que la oposición ha denunciado los comicios presidenciales y parlamentarios de este miércoles como una farsa, teniendo en cuenta que el líder opositor Tundu Lissu se encuentra en prisión preventiva desde el pasado abril acusado de traición, y fue inhabilitado, aumentando las posibilidades de la actual presidenta, Samia Suluhu Hassan, para renovar mandato.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

1-1. Alajuelense, a la final contra Xelajú tras vencer a Olimpia en tanda de penaltis

Infobae

Ana Torroja se sincera sobre una posible vuelta de Mecano tras el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Ante el auge del regreso de referentes del pop español, la artista revela que la posibilidad de una reunión con los hermanos Cano parece remota, aunque mantiene una ligera esperanza para los seguidores que aún sueñan con revivir ese legado

Ana Torroja se sincera sobre

El Tribunal Electoral de Costa Rica acusa al presidente de "amenazar la estabilidad" por críticas a la corte

El Tribunal Electoral de Costa

Fuerza Armada de Venezuela destruye dos avionetas supuestamente vinculadas al narcotráfico

Infobae

Juan Carlos I lamenta que dio "la libertad a los españoles instaurando la democracia" pero él nunca ha sido libre

A cinco años de su marcha a Emiratos, el ex jefe de Estado expresa profunda añoranza, describe su aislamiento y resalta que sus decisiones vitales han estado condicionadas por el entorno institucional y familiar, sin garantías de volver a su país

Juan Carlos I lamenta que