Datos de las Finales

Madrid, 31 oct (EFE).- Principales aspectos a tener en cuenta de las Finales WTA que se disputarán en Riad, Arabia Saudí, del 1 al 8 de noviembre.

.

.- Formato

El torneo de fin de año, que se disputará en cancha dura, en pista cubierta, comienza el sábado 1 de noviembre con la fase de grupos de cuatro jugadoras cada uno.

Grupo Steffi Graf: Aryna Sabalenka (BLR), Coco Gauff (USA), Jessica Pegula (USA) y Jasmine Paolini (ITA)

Grupo Serena Williams: Iga Swiatek (POL), Amanda Anisimova (USA), Elena Rybakina (KAZ), Madison Keys (USA).

Ambos cuadros se dividen en dos grupos de cuatro, y cada jugador se enfrentará una vez a los otros tres de su grupo. Los dos mejores de cada grupo avanzan a las semifinales del 7 de noviembre, donde el ganador de cada grupo se enfrentará al segundo clasificado del otro.

.

.- Clasificación del grupo

• Cada victoria en la fase de grupos otorga tres puntos, y los dos primeros clasificados avanzan.

• En caso de empate entre dos jugadores, tendrá ventaja el ganador del enfrentamiento directo.

• En caso de triple empate, el desempate se determina por partidos jugados, sets ganados y juegos ganados.

.- Calendario de partidos (Todas las horas son locales de Riad)

= Sábado, 1 de noviembre (Fase de grupos)

13.30 hora CET (15:30 local) Partido de dobles

No antes de las 14.00 hora CET (18.00 GMT) Individuales 1

A continuación Individuales

A continuación Dobles

= Del domingo 2 noviembre al jueves 6 noviembre (fase de grupos)

Desde las 13.00 hora CET (15.00 hora local): Dobles

Desde las 15.00 hora CET (17.00 local): Individuales

Desde las 16.30 hora CET (18.30 locales): Individuales

A continuación, dobles

= Viernes, 7 noviembre

Desde las 13.30 (15.30) Semifinal Dobles 1

Desde las 16.00 (18.00) Semifinal individual 1

A continuación, Semifinal individual 2

A continuación, semifinal dobles 2

= Sábado, 8 noviembre

Desde las 14.00 (16.00) Final dobles (entrega trofeo Martina Navratilova)

No antes de las 17.00 (19.99). Final individual (entrega trofeo Billie Jean King)

-- Puntos y premios

- Un total de 15,5 millones de dólares en premios, con 12,4 millones de dólares dedicados a individuales y 3,1 millones de dólares a dobles.

Un campeón invicto de individuales, que gane todos los partidos, recibiría $5.235 millones, mientras que un campeón de individuales con solo una derrota en la fase de grupos se llevaría un total de 4.88 millones de dólares.

En dobles, una participación perfecta, invicto, de 5-0 resultaría en 1,139 millones de dólares en total, y con una derrota en la fase de grupos, 1,067 millones de dólares.

- Puntos de clasificación WTA por victoria:

• Fase de grupos = 200

• Semifinal = 400

• Final = 500

Un torneo invicto otorga 1.500 puntos de clasificación. EFE