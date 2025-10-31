Danske Bank gana 2.240 millones de euros hasta septiembre, un 5,1% menos, y mantiene previsiones

Danske Bank se anotó un beneficio neto de 16.730 millones de coronas danesas (2.240 millones de euros) hasta septiembre, lo que supone un descenso del 5,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Los ingresos alcanzaron las 41.613 millones de coronas (5.572 millones de euros), un 0,5% menos. De esa cifra, los intereses netos fueron de 27.157 millones (3.637 millones de euros), esto es un 1,1% menos, mientras que las comisiones y tasas aportaron 10.568 millones (1.415 millones de euros), un 1,6% más.

Los facturación por operaciones bursátiles fue de 2.362 millones de coronas (316,3 millones de euros) y la del negocio asegurador se situó en los 1.097 millones (146,9 millones de euros), un 11,9% más y un 22% menos, respectivamente. Otros conceptos menores no detallados supusieron 428 millones (57,3 millones de euros).

Los gastos operativos del banco se redujeron en un 0,3%, hasta quedarse en las 18.990 millones de coronas (2.543 millones de euros), de los que 232 millones (31,1 millones de euros) se correspondieron con fondos de resolución e impuestos bancarios.

Ya solo en el tercer trimestre, las ganancias fueron de 5.520 millones de coronas (739,2 millones de euros), un 10,5% menos, y los ingresos de 13.696 millones (1.834 millones de euros), un 0,9% menos.

"La rentabilidad se mantuvo sólida, con una ratio sobre recursos propios del 12,6% en el tercer trimestre y del 12,9% en los nueve primeros meses de 2025", ha destacado el documento de resultados. Además, la ratio de capital CET1, que mide los activos de mayor calidad, fue del 18,7%, nueve décimas más que en diciembre de 2024.

De su lado, Danske Bank sigue pronosticando para el conjunto de 2025 que el beneficio neto esté entre los 21.000 y 23.000 millones de coronas (2.812 y 3.080 millones de euros), al tiempo que los gastos escalarán a un máximo de 26.000 millones (3.482 millones de euros).