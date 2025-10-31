Cruz Roja Internacional denuncia inacción en Sudán: "el mundo ha mirado para otro lado"

Ginebra, 31 oct (EFE).- El mundo "ha mirado para otro lado" mientras los civiles en Sudán soportaban "un horror inimaginable", denunció este viernes la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric.

La responsable de la mayor organización humanitaria que trabaja en zonas de conflicto armado urgió a la comunidad internacional a "ser valiente" y actuar para que se detengan los asesinatos y las partes del conflicto sudanés respeten el derecho internacional, que se ha seguido "violando con impunidad".

"El mundo no puede quedarse de brazos cruzados mientras los civiles son despojados de su seguridad y de su dignidad y las leyes de la guerra pensadas para protegerlos son pisoteadas", subrayó.

Spoljaric denunció que la población está sufriendo "ataques brutales", una violencia sexual "descontrolada" y la destrucción "deliberada" de los servicios esenciales.

"Ningún paciente debería ser asesinado en un hospital, ni ningún civil disparado mientras trata de huir de su hogar", expresó.

La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja recordó la muerte de cinco trabajadores de la Asociación de la Cruz Roja Sudanesa esta semana en Kordofán del Norte (centro del país), a pesar de las peticiones para que cesen los ataques contra el personal médico y humanitario.

En otro trágico episodio, al menos 460 pacientes y acompañantes fueron asesinados esta semana en un ataque contra el Hospital Materno Saudí de Al Fasher, la ciudad de Darfur Norte tomada por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), luego de año y medio de asedio militar, en el conflicto que les enfrenta con las fuerzas gubernamentales. EFE