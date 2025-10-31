Crónica del Baskonia - Anadolu Efes: 86-75

El Saski Baskonia ha vencido este viernes por 86-75 al Anadolu Efes durante la jornada 8 de la fase regular de la Euroliga, un encuentro sólido del equipo vitoriano para lograr su segunda victoria consecutiva y tomar oxígeno en una tabla clasificatoria donde sigue muy abajo.

En el Buesa Arena, los anfitriones se afanaron pronto en defensa y se alejaron en el marcador a mitad del primer periodo, cuando carburó el escolta italiano Matteo Spagnolo de cara al aro. Frente a la anarquía de los turcos confiando casi cada balón a Shane Larkin, el panorama del equipo vasco era coral para aupar a Timothé Luwawu-Cabarrot.

De hecho, un 'tapado' como Markquis Nowell destacó como manejador y también zanjando con canasta ese buen primer cuarto de un Baskonia que doblaba en el marcador (22-11). Aunque Isaïa Cordinier abrió el segundo acto con un triple y Ercan Osmani inauguró su puntaje, el Efes sufría numerosos bloqueos indirectos de su oponente y cortes en la 'pintura'.

Así producían bastante los pupilos de Paolo Galbiati, cuyo colchón siguió por encima de la decena (32-20, 37-25) mientras el cronómetro se acercaba al descanso. No obstante, hubo un parón para que los árbitros revisasen una jugada y de ahí volvió mejor el Efes, con dos triples de Nick Weiler-Babb y otro de Larkin que apretaron el marcador (41-37).

El mismo Larkin aprovechó una puerta atrás a pase de Osmani y gastó Galbiati tiempo muerto para cortar la racha y montar una última posesión donde Spagnolo fue objeto de falta, anotó sus dos tiros libres y mandó todo al intermedio con 43-39. Al regreso de vestuarios, Mamadi Diakite cogió responsabilidad en ataque y el Baskonia mantuvo bien su ventaja.

Estaba siendo fundamental la aportación colectiva, como reflejó al inicio del tercer cuarto la comparativa de puntos de banquillo: 42-5 a favor de los locales. Por eso el Baskonia parecía en calma con su 64-52, hasta que Weiler-Babb coló un triple y a continuación Nowell hizo falta antideportiva por un agarrón sobre Osmani a 40.3 de acabar el periodo.

A pesar de que Osmani se dejó un tiro libre por el camino, el equipo entrenado por Igor Kokoskov no malgastó la siguiente posesión con otra canasta de Erkan Yilmaz al borde del minuto 30. Como réplica, el cuadro vitoriano empezó enchufado el cuarto periodo y Luwawu-Cabarrot impulsó un parcial de 7-0 (de 65-58 a 72-58) que provocó un tiempo muerto rival.

Sin embargo, los turcos hacían la 'goma' y lo dejaron claro con dos triples seguidos, primero de Osmani y después de Larkin, para brindar un desenlace de alternancias. A una penetración de Kobi Simmons respondió Cordinier acertando desde el perímetro, pero de inmediato lo imitó desde una esquina Luwawu-Cabarrot a menos de dos minutos para acabar el duelo.

Además, Luwawu-Cabarrot recibió una falta Osmani y desde la línea de personal castigó a un Efes sin recursos. Simmons puso un tapón a Larkin y más adelante Rolands Smits cometió falta antideportiva tras una acción sobre el omnipresente Luwawu-Cabarrot. A 48.2 para terminar el partido, los vitorianos tenían el escenario más que controlado y lo saborearon.

Zafándose de Weiler-Babb, consiguió Luwawu-Cabarrot otro triple desde un lateral y que la grada celebró como sentencia. Este triunfo situó al Baskonia con un balance de 2-6, mientras que el conjunto de Estambul se quedó en la mitad de la clasificación con un registro de 3-5.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BASKONIA, 86 - ANADOLU EFES, 75 (43-39, al descanso).

--EQUIPOS.

BASKONIA: Villar (-), Diallo (6), Simmons (6), Sedekerskis (6) y Diop (-) --quinteto inicial--; Luwawu-Cabarrot (20), Nowell (7), Spagnolo (19), Kurucs (11), Diakite (9), Hrabar (-) y Frisch (2).

ANADOLU EFES: Larkin (23), Weiler-Babb (16), Cordinier (10), Smits (10) y Osmani (8) --quinteto inicial--; Dozier (1), Hazer (2), Jones (-), Loyd (3), Yilmaz (2) y Swider (-).

--PARCIALES: 22-11, 21-28, 22-19 y 21-17.

--ÁRBITROS: Difallah, Konstantinovs y Obrknezevic. Eliminaron por faltas personales a Smits en el Anadolu Efes.

--PABELLÓN: Buesa Arena.