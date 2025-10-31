CCOO rechaza el ERE de Amazon en España y exige a la compañía "información" y "transparencia" en el proceso

La Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) ha manifestado este viernes su "rechazo" al anuncio del expediente de regulación de empleo (ERE) por parte de Amazon, que afectará a 1.200 trabajadores de sus oficinas corporativas en España.

Asimismo, CCOO --que cuenta con "una importante representación sindical en gran parte" de las empresas afectadas-- ha asegurado en un comunicado que, a la espera de que "se conozca al detalle" el contenido del expediente, exige a la empresa "la mayor información y transparencia sobre el proceso, con el objetivo de calibrar la realidad a afrontar más allá de anuncios genéricos".

Para la organización sindical, esta medida ha sido anticipada "sin facilitar mayor detalle sobre las causas que lo motivan, que lógicamente no pueden tener fundamento económico en uno de los gigantes empresariales más rentables del mundo".

"Por la información que ha trascendido, las áreas afectadas serían principalmente administrativas y tecnológicas. CCOO considera que no existe justificación económica para un recorte de este calibre cuando han sido precisamente las plantillas afectadas por el ERE las que han contribuido decisivamente al crecimiento exponencial de la empresa", ha defendido en su comunicado.

El sindicato también ha recordado que "está por verse" el papel que juega la inteligencia artificial (IA) en esta reestructuración, según lo declarado por la propia compañía estadounidense con el objetivo de reducir costes, a costa del empleo, mientras "engorda su cuenta de beneficios".

Por otro lado, CCOO ha adelantado que empleará "todos los medios sindicales y técnicos" a su alcance durante el proceso "en defensa de los derechos de las personas trabajadoras en España".