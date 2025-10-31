Bucsa buscará el pase a la final de Hong Kong ante la joven australiana Maya Joint

Redacción deportes, 31 oct (EFE).- La tenista australiana de 19 años, Maya Joint (32) ha superado a la japonesa Himeno Sakatsume (228) por 6-4, 2-6 y 6-4; y se enfrentará a la española Cristina Bucsa (68) en las semifinales de WTA 250 de Hong Kong.

El partido comenzó gris para la australiana que perdió dos servicios aunque consiguió remontar la primera manga tras romperle dos veces consecutivas el saque a la japonesa para terminar imponiéndose por 6-4.

En el segundo set, Sakatsume se mostró más enchufada y puso en serios problemas a la australiana que solo logró convertir a su favor dos juegos para terminar perdiendo por 2-6.

Finalmente, Joint recuperó el control del partido en el último parcial tras romperle el tercer servicio a la japonesa y acabar ganando por 6-4 y certificando así su pase a la siguiente ronda.

En semifinales le espera la tenista española Cristina Bucsa, que ha conseguido su pase debido a una lesión en el muslo de la que era cabeza de serie, la suiza Belinda Bencic (11) y que le ha impedido disputar su encuentro de cuartos de final. EFE