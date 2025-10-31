Agencias

Bucsa avanza directamente a semifinales en Hong Kong por la retirada por lesión de Bencic

Por Newsroom Infobae

Madrid, 31 oct (EFE).- La española Cristina Bucsa (68) se ha clasificado directamente a las semifinales del torneo WTA 250 de Hong Kong, por la retirada por lesión de la suiza Belinda Bencic, undécima del mundo.

Bencic, reciente vencedora del WTA 500 de Tokio, sufre una lesión en el muslo que le ha impedido disputar los cuartos de final.

La suiza ha anunciado la lesión en redes sociales y se ha mostrado insatisfecha: "Estoy muy decepcionada por no poder jugar mi partido de cuartos de final de Hong Kong hoy a causa de mi lesión en el muslo. He jugado mucho al tenis en las últimas semanas e hice todo para poder estar sana, pero desafortunadamente no ha sido posible".

Cristina Bucsa aguarda en semifinales a la ganadora del partido de cuartos que se disputará entre la japonesa Himeno Sakatsume (228) y la joven australiana Maya Joint (32). EFE

