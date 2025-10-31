Agencias

Ascienden a medio centenar los muertos por el huracán 'Melissa' a su paso por el Caribe

Por Newsroom Infobae

La ministra de Información de Jamaica, Dana Morrison, ha estimado este jueves en 19 las víctimas mortales en su país a consecuencia del huracán 'Melissa', lo que eleva el número total de muertos a cerca de medio centenar a su paso asimismo por Haití, Panamá, República Dominicana y Cuba.

"El número de víctimas mortales del huracán Melissa asciende ya a 19. Se han recuperado ocho cadáveres en Saint Elizabeth, dos en Saint James, incluido un niño, y nueve en West Milan", ha afirmado en declaraciones recogidas por el diario 'Jamaica Gleaner' en las que ha indicado que esta cifra puede aumentar puesto que "los equipos de búsqueda y rescate siguen trabajando".

Estos nuevos datos elevan el balance de muertos por el temporal de viento y lluvias que arrastra el huracán 'Melissa' a 48, la mayoría en Haití, donde hasta el momento se han confirmado 24 fallecidos y 18 desaparecidos.

El huracán, que ya se ha ido debilitando y se dirige a Bermudas, también ha causado estragos a su paso por Panamá, donde han muerto cuatro personas --entre ellas dos niñas-- República Dominicana, donde ha muerto una persona, y Cuba, donde de momento no se han registrado fallecidos.

