American Airlines volará entre Nueva York y Edimburgo a partir de marzo con su nuevo Airbus A321XLR

American Airlines comenzará a volar entre Nueva York (EE.UU.) y Edimburgo (Reino Unido) a partir de marzo de 2026 con un avión Airbus A321XLR.

Será la primera ruta asignada a este nuevo modelo de avión de pasillo único pero con capacidad de cubrir rutas transatlánticas, lo que permite operar largas distancias con un menor consumo de combustible en comparación con los aviones de doble pasillo.

Los billetes para la nueva ruta de American saldrán a la venta a partir del 3 de noviembre tanto en la web como en la aplicación móvil de American.

American ha lanzado este año un servicio estacional entre Filadelfia y Edimburgo, con planes de comenzar la temporada en esta ruta a principios del próximo año.

Para los viajeros que deseen aún más flexibilidad para elegir el itinerario perfecto o visitar más lugares de Europa, British Airways, socio de American en Atlantic Joint Business, ofrece vuelos sin escalas desde Edimburgo a Inglaterra, Italia y España.

La nueva ruta será la séptima nueva ruta transatlántica de American para el verano de 2026. En agosto, American anunció cinco nuevas conexiones a Europa, incluido un nuevo servicio internacional a Budapest y Praga.