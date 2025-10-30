Agencias

Zelestra cierra financiación por 51,6 millones para un proyecto solar de 81 MW en EE.UU.

Por Newsroom Infobae

Guardar

Zelestra ha cerrado una financiación mediante crédito fiscal de unos 60 millones de dólares (unos 51,6 millones de euros) con Stonehenge Capital para un proyecto solar de 81 megavatios (MWdc) en Estados Unidos, informó la compañía.

En concreto, el proyecto, denominado Jasper County Solar y ubicado en el condado de Jasper (Indiana), cuenta con un acuerdo de compra de atributos medioambientales a largo plazo (EAPA, por sus siglas en inglés) con Meta, uno de los seis que ambas compañías tienen en total en Estados Unidos. El proyecto estará plenamente operativo durante el cuarto trimestre de 2025.

Este se produce tras el anuncio realizado el pasado mes de abril, cuando el grupo de renovables cerró una financiación por 113 millones de dólares (unos 97,3 millones de euros) para el proyecto con el Banco Santander.

La directora financiera de la compañía en Estados Unidos, Sybil Milo Cioffi, se mostró "encantada" de asociarse con Stonehenge Capital, "uno de los principales proveedores de crédito fiscal de Estados Unidos, lo que demuestra la gran confianza que la comunidad financiera tiene en Zelestra".

"Es acuerdo supone otro hito importante en nuestro compromiso de llevar a cabo proyectos que respondan a las necesidades de nuestros clientes. Esperamos celebrar la finalización de Jasper a finales de este año y avanzar con nuestra cartera de un gigavatio (GW) totalmente contratados, que se encuentran ya en fase de construcción y se espera que estén operativos en los próximos dos años", dijo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

China pide a EEUU que "cumpla con su obligación" de no llevar a cabo ensayos nucleares tras el anuncio de Trump

China pide a EEUU que

La ONU aborda con los hutíes la posible liberación de cerca de 60 de sus empleados detenidos en Yemen

La ONU aborda con los

Google confirma el lanzamiento de Gemini 3 a finales de 2025 y alcanza los 650 millones de usuarios activos en la 'app'

Google confirma el lanzamiento de

Puma pierde 309 millones hasta septiembre y recortará 900 empleos para reducir costes

Puma pierde 309 millones hasta

BNP Paribas reduce un 1,2% el beneficio hasta septiembre

La mayor entidad financiera de la eurozona reportó una caída interanual del resultado neto durante los primeros nueve meses, aunque incrementó los ingresos y mantuvo sólidos indicadores de solvencia y rentabilidad, según su consejero delegado

BNP Paribas reduce un 1,2%