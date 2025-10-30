Agencias

Trump ordena ensayos con armas nucleares tras las últimas pruebas armamentísticas de Rusia

Por Newsroom Infobae

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que su Administración acelerará las pruebas con armas nucleares, después de que su homólogo ruso, Vladimir Putin, haya anunciado el ensayo exitoso un dron submarino con capacidad para portar cabezas nucleares y un misil de crucero de propulsión nuclear.

"Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra --nombre con el que el Gobierno estadounidense identifica al Pentágono-- para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones", ha señalado en su cuenta de Truth Social, donde ha indicado que "ese proceso comenzará de inmediato".

Así, ha asegurado en la misma plataforma que su país "tiene más armas nucleares que cualquier otro", un extremo que ha atribuido a la "renovación completa de las armas existentes durante (su) primer mandato". "Debido a su tremendo poder destructivo, odiaba hacerlo, ¡pero no tenía otra opción! Rusia ocupa el segundo lugar y China un distante tercero, pero dentro de cinco años estará a la par", ha advertido.

Posteriormente, ha afirmado ante la prensa a bordo del Air Force One que "le gustaría ver una desnuclearización". "Una desnuclearización sería algo estupendo", ha sostenido, antes de agregar que Washington "está hablando con Rusia sobre ello" y asegurar que "China se sumará", si bien Pekín ha descartado por ahora participar en unas conversaciones de este tipo.

Trump ha insistido en que Estados Unidos "tiene más armas nucleares que el resto". "No hacemos pruebas (nucleares), las detuvimos hace años. Sin embargo, con otros haciendo pruebas, considero apropiado que las hagamos también", ha explicado, sin dar detalles sobre dónde o cuándo podrían tener lugar. "Será anunciado. Tenemos lugares", ha apuntado.

Un informe presentado en agosto por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos recogió que el país podría llevar a cabo pruebas con armas nucleares en un periodo de entre 24 y 36 meses una vez que el presidente diera la orden, según ha informado la cadena de televisión estadounidense CNN. Ni Estados Unidos, ni Rusia ni China han llevado a cabo ensayos nucleares desde 1996, cuando lo hizo Pekín. Moscú lo hizo en 1990 y Estados Unidos en 1992.

Sin embargo, Moscú ha acelerado en las últimas semanas las pruebas de su arsenal nuclear y este mismo martes ha probado con "éxito" el supertorpedo 'Poseidón', disparado desde un submarino y con capacidad para portar cabezas nucleares, días después de un ensayo con el misil a propulsión nuclear 'Burevestnik'.

En respuesta a dicha prueba, Trump criticó estas acciones y resaltó que su homólogo ruso debería trabajar para poner fin a la guerra en Ucrania, desatada en febrero de 2022, en lugar de proceder a este tipo de maniobras. "Deberían lograr el fin de la guerra, una guerra que debió haber durado una semana y que ahora está cerca de entrar en un cuarto año. Eso es lo que debería hacer, en lugar de pruebas con misiles", zanjó.

