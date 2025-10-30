Threads permite controlar las conversaciones con la aprobación de respuestas y nuevos filtros

Los usuarios de la red social de 'microblogging' Threads ya pueden gestionar las respuestas con nuevos filtros y una herramienta de aprobación para controlar el desarrollo de las conversaciones sobre sus publicaciones.

Threads ofrece la posibilidad de habilitar la aprobación de respuestas, de tal forma que el usuario puede revisar los comentarios que escriben otras personas para cada publicación, y decidir si los hace visibles o no.

Este control sobre la conversación se refuerza con los nuevos filtros de respuesta, que permiten destacar aquellos que han escrito otras personas a las que sigue el usuario o que incluyen menciones, así como los comentarios más interesantes para la conversación.

"Estas herramientas amplían las funciones de respuesta existentes, como las respuestas solo para seguidores y los límites en las citas, para ofrecerte aún más formas de personalizar tu experiencia en Threads", ha explicado Meta en su blog oficial.