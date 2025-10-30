Samsung lleva su navegador móvil Samsung Internet a PC con Windows en versión beta

Samsung ha anunciado la disponibilidad de su navegador móvil Samsung Internet para ordenadores de escritorio con Windows, de cara a ofrecer una experiencia de navegación fluida y conectada en todos los dispositivos de la marca, así como acercar la inteligencia artificial (IA) "ambiental" en todo el ecosistema Samsung Galaxy.

Samsung Internet es el navegador web que ofrece la compañía coreana para sus dispositivos Android, ya sean 'smartphones' o tabletas, ideado para ofrecer una experiencia de búsqueda sencilla, rápida y fiable, con funciones de seguridad como el Modo secreto o el Bloqueador de anuncios.

Ahora, Samsung ha trasladado su objetivo de extender esta experiencia de navegación a los ordenadores con Windows, con el lanzamiento de la versión beta de Samsung Internet para PC, que ya está disponible para usuarios de Windows 11 y 10 (versión 1809 y posteriores), por el momento, en Estados Unidos y Corea.

En concreto, esta iniciativa busca ofrecer una experiencia de navegación fluida y conectada para todos los dispositivos de la tecnológica, así como acercar la IA a todo el ecosistema Samsung Galaxy e invitar a los usuarios a que "definan el futuro de la navegación", como ha compartido el dirección de operaciones de la división Mobile eXperience (MX) de Samsung Electronics, Won-Joon Choi, en un comunicado.

El directivo ha subrayado que este programa beta de Samsung Internet ofrece una experiencia más conectada entre los 'smartphones' Galaxy y los PC, por lo que "sienta las bases para experiencias de navegación más inteligentes en el futuro".

Para Won-Joon Choi, este futuro incluye redefinir cómo los usuarios interactúan con la web, pasando de usar un PC que "espera la interacción del usuario" a plataformas de IA integrada que "comprenden a los usuarios y protegen sus datos en todo momento".

NAVEGACIÓN FLUIDA MULTIDISPOSITIVO

El primer paso para ello ha sido extender Samsung Internet a los PC con Windows, conectando dispositivos móviles y de escritorio para ofrecer ventajas como sincronizar sus datos de navegación, como marcadores e historial.

Además, la compañía ha detallado que los datos personales también se sincronizarán con Samsung Pass, por lo que se podrá iniciar sesión en sitios web de forma automática y segura, así como autocompletar perfiles en todos sus dispositivos.

Igualmente, también incluye una opción para reanudar la navegación donde se dejó al cambiar de un dispositivo móvil al PC o viceversa, lo que es sinónimo de una experiencia más fluida multidispositivo, al poder continuar, por ejemplo, leyendo un artículo que se comenzó en el 'smartphone'.

Todo ello está impulsado por Galaxy AI, de cara a asegurar una navegación "más inteligente y eficiente". Para ello, una vez los usuarios inicien sesión en su cuenta Samsung, podrán acceder a las funciones de Galaxy AI como Asistente de Navegación, que ofrece resúmenes y traducciones instantáneas de páginas web.

NAVEGACIÓN SEGURA

Las funciones de privacidad y seguridad de Samsung Internet también se extienden al PC. Es el caso de herramientas como la protección inteligente contra el rastreo, que ayuda a bloquear los intentos de terceros de recopilar información personal.

Por su parte, el Panel de Privacidad permite a los usuarios visualizar y gestionar su protección en tiempo real, para asegurar experiencias fiables e inteligentes, que no comprometan la seguridad ni la confianza.

Con todo ello, Samsung asegura que su navegador para PC ofrecerá experiencias de navegación más completas e intuitivas a los usuarios del ecosistema Galaxy, impulsando la visión de la firma de una IA ambiental que se integra en la vida cotidiana.

"Desde anticiparse a las necesidades del usuario hasta brindar asistencia personalizada, Samsung sienta las bases para un navegador que evoluciona con sus usuarios y dispositivos", ha concluido la tecnológica, al tiempo que ha adelantado que lanzará Samsung Internet para PC en más regiones próximamente.