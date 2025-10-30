Samsung Electronics más que duplica beneficios en el tercer trimestre tras ganar 7.228 millones de euros

El gigante tecnológico surcoreano Samsung Electronics registró un beneficio neto atribuido de 12 billones de wones (7.228 millones de euros) durante el tercer trimestre de 2025, lo que supone más que duplicar (144,9%) el resultado obtenido durante el mismo periodo de 2024.

El beneficio operativo alcanzó los 12,2 billones de wones (7.349 millones de euros), un 159,6% más, y las ventas sumaron 86,1 billones de wones (51.863 millones de euros), un 15,4% más que un año antes.

La división de electrónica de consumo y comunicaciones móviles (DX) aportó 48,4 billones de wones (29.154 millones de euros), un 7,6% más, mientras que la división de memorias (DS) facturó 33,1 billones de wones (19.938 millones de euros), un 13% más.

De su lado, las ramas de SDC y la de conectividad en vehículos y audio (Harman) brindaron a la compañía 8,1 billones de wones (4.879 millones de euros) y 4 billones de wones (2.409 millones de euros), respectivamente, un 1,3% más y un 14,3% más.

Los gastos totales en los que incurrió la multinacional asiática entre costes de producción, I+D o administración ascendieron a 73,9 billones de wones (44.514 millones de euros), un 5,7% más.

La rentabilidad financiera (ROE) del tercer trimestre subió al 12% frente al 11% de doce meses atrás y el margen sobre el resultado bruto de explotación (Ebitda) se elevó hasta el 27%, dos puntos más.

Samsung ha anticipado que la demanda de semiconductores se mantendrá sólida ante la ola inversora a escala mundial que hay en torno a la inteligencia artificial (IA).