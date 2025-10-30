Rusia dice que "actuará en consecuencia" si EEUU hace ensayos nucleares y niega que sus pruebas sean de este tipo

El Kremlin ha asegurado este jueves que Rusia "actuará en consecuencia" en caso de que Estados Unidos lleve a cabo ensayos nucleares y ha subrayado que sus últimas pruebas armamentísticas no recaen en esta categoría, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera orden de llevar a cabo pruebas con estas armas de destrucción masiva en respuesta a las acciones de Moscú.

"Me gustaría recordar las afirmaciones del presidente (ruso, Vladimir) Putin en repetidas ocasiones. Si alguien abandona la moratoria, Rusia actuará en consecuencia", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha afirmado que Washington no ha notificado a Moscú sobre su intención de retomar las pruebas nucleares, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

Asimismo, ha resaltado que Rusia "no tiene constancia de que nadie haya hecho ninguna prueba (nuclear)". "Si se refieren a la prueba con el misil 'Burevestnik', no es una prueba nuclear, de ninguna manera. Todos los países desarrollan sistemas de defensa, pero esto no es una prueba nuclear", ha destacado, si bien ha agregar que Estados Unidos "es un país soberano con derecho a adoptar decisiones soberanas".

Peskov ha manifestado además que las recientes pruebas exitosas por parte de Rusia con el 'Burevestnik' y el supertorpedo de propulsión nuclear 'Poseidón' no significa que el diálogo acometido con Estados Unidos para intentar mejorar los lazos bilaterales haya llegado a punto muerto. "No, no es así", ha zanjado el portavoz del Kremlin.

Trump ha afirmado en un mensaje en su cuenta en la red social TruthSocial que ha dado "instrucciones" para que el Pentágono inicie estos ensayos "debido a los programas de pruebas de otros países", tras lo que ha afirmado ante la prensa a bordo del Air Force One que "le gustaría ver una desnuclearización". "Una desnuclearización sería algo estupendo", ha sostenido.

Un informe presentado en agosto por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos recogió que el país podría llevar a cabo pruebas con armas nucleares en un periodo de entre 24 y 36 meses una vez que el presidente diera la orden, según ha informado la cadena de televisión estadounidense CNN. Ni Estados Unidos, ni Rusia ni China han llevado a cabo ensayos nucleares desde 1996, cuando lo hizo Pekín. Moscú lo hizo en 1990 y Estados Unidos en 1992.