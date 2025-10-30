Rusia derriba 170 lanzados por Ucrania, incluidos seis con Moscú como objetivo por cuarto día consecutivo

Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves el derribo de 170 drones lanzados por Ucrania durante las últimas horas, incluidos seis que se dirigían a la capital, Moscú, objetivo de este tipo de ataques por cuarto día consecutivo, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.

El Ministerio de Defensa ruso ha especificado que los sistemas de defensa aérea han interceptado nueve aparatos en la región de Moscú, "incluidos seis que volaban hacia Moscú", a los que se suman 48 en Briansk, 21 en Vorónezh, 16 en Nizhni Nóvgorod y 15 an Kaluga.

Además, las autoridades rusas han destruido catorce drones en Rostov, diez en Kursk, nueve en Tula, cinco en Riazán, Volgogrado y Nóvgorod, respectivamente, cuatro en Bélgorod, Oriol y la península de Crimea --anexionada en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional--, y uno en Lípetsk, sin que Kiev se haya pronunciado al respecto.