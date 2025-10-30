Puma pierde 309 millones hasta septiembre y recortará 900 empleos para reducir costes

Puma registró pérdidas de 308,9 millones de euros al cierre de los nueve primeros meses de 2025, en contraste con el beneficio neto atribuido de 257,1 millones anotado por la empresa en el mismo periodo del año anterior, según las cuentas publicadas este jueves por el fabricante alemán de ropa y calzado deportivo, que recortará 900 empleos adicionales para reducir costes en respuesta al esperado descenso de las ventas.

Los resultados de Puma hasta septiembre incluyen un impacto adverso extraordinario de 112,7 millones de euros, relacionados con el programa de eficiencia "nextlevel" y un deterioro del fondo de comercio en el segundo trimestre.

De su lado, el margen de beneficio bruto disminuyó 130 puntos básicos, situándose en el 46,1%, frente al 47,4% del mismo periodo de 2024, ante el impacto del aumento de la actividad promocional, las reservas de inventario y los efectos cambiarios, compensado parcialmente por factores derivados del abastecimiento y una combinación de canales de distribución favorable.

En cuanto a las ventas, estas sumaron 5.974 millones de euros, lo que representa un retroceso del 8,5% comparado con el ejercicio precedente, aunque el retroceso al descontar el impacto del tipo de cambio fue del 4,3%. La empresa explicó que las fluctuaciones cambiarias, especialmente del dólar estadounidense, el peso mexicano y el peso argentino, afectaron negativamente a las cifras de ventas en euros en aproximadamente 288 millones.

Entre las regiones en las que opera, las ventas de Puma en Europa, Oriente Próximo y África (EMEA) disminuyeron un 3,9%, hasta 2.574 millones; un 13,3% en América, hasta 2.212 millones; y un 8,5% en Asia Pacífico, hasta 1.188 millones.

En el tercer trimestre, Puma contabilizó pérdidas de 62,3 millones de euros, frente al beneficio de 127,8 millones contabilizado entre julio y septiembre de 2024, mientras que las ventas alcanzaron los 1.956 millones de euros, un 15,3% menos en cifras absolutas y un 10,4% al descontar el efecto del tipo de cambio.

De cara al conjunto del año, Puma ha confirmado sus perspectivas y continúa esperando que las ventas, ajustadas por tipo de cambio, disminuyan en un porcentaje de dos dígitos bajos, al tiempo que espera una pérdida EBIT reportada y gastos de capital de alrededor de 250 millones de euros.

REDUCCIÓN DE PLANTILLA.

Por otro lado, "en respuesta a la importante caída prevista en las ventas y a la menor base de clientes", Puma ha informado este jueves de que ampliará el alcance de su programa de eficiencia de costes, lo que supondrá el recorte de aproximadamente 900 puestos administrativos adicionales a nivel mundial, lo que supone casi el 13% de un total de alrededor de 7.000, para finales de 2026.

Este nuevo ajuste de plantilla de la firma germana se añade a la eliminación de 500 puestos realizada durante el segundo trimestre.

Asimismo, la compañía alemana también está optimizando su estructura de costes abordando las ineficiencias operativas y reduciendo el tamaño de su gama de productos para disminuir el número de novedades que se lanzan cada temporada.

"A finales de julio, anunciamos que 2025 sería un año de reestructuración. Desde entonces, hemos tomado medidas importantes para optimizar la distribución de Puma, mejorar nuestra gestión de efectivo y reestructurar nuestros gastos operativos", expuso Arthur Hoeld, consejero delegado de la empresa.

"Al ampliar nuestro programa de eficiencia de costes, estamos actuando con rapidez para afrontar los desafíos y lograr que el negocio sea más eficiente y resiliente. Dado que los resultados del tercer trimestre cumplieron con nuestras expectativas, mantenemos nuestro compromiso de ejecutar estas medidas con disciplina", añadió.