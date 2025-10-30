Principales titulares de los periódicos para el jueves 30 de octubre

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Indignación contra Mazón en un tenso funeral por las víctimas"

-- "La redada más sangrienta de Brasil"

EL MUNDO

-- ""Pongamos todos de nuestra parte para evitar que se repita""

-- "Gritos de "asesino" a Mazón pero el PP todavía duda de su futuro"

ABC

-- "El Rey pide rigor para "evitar que se repita""

-- "Moncloa impuso a Montero un comité de crisis de la dana sólo con políticos del PSOE y sin expertos"

LA RAZÓN

-- "Felipe VI ante la dana: "Hay que seguir analizando las causas""

LA VANGUARDIA

-- "Dolor e indignación en el homenaje a las víctimas de la dana"

-- "Juan Carlos I se lamenta del vacío familiar en sus memorias"

EL PERIÓDICO

-- ""El causante de la catástrofe es quien omite su deber""

-- "El exgerente del PSOE admite en el TS descontrol en el abono en efectivo"