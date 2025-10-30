Países Bajos aplaza hasta el martes la elección de un candidato encargado de buscar gobierno

El Parlamento de Países Bajos ha aplazado hasta el próximo martes la elección de un candidato encargado de buscar gobierno debido al empate técnico registrado entre el partido de centroizquierda D66 y el ultraderechista Partido de la Libertad (PVV) tras las elecciones legislativas del miércoles y a la espera de que finalice por completo el recuento.

Aunque estaba previsto que esto sucediera este viernes, finalmente los líderes de todos los partidos se reunirán la próxima semana para elegir a la persona encargada de sondear al resto de formaciones para allanar el camino hacia la formación de un gobierno y la elección de un primer ministro en un país acostumbrado a grandes coaliciones.

La medida ha sido adoptada ante la inminente victoria, aunque muy ajustada, del D66, cuyo líder, Rob Jetten, podría ser elegido para poner en marcha el proceso. De momento, con el 99,7 por ciento de los votos escrutados, el partido cuenta con el 16,9 por ciento de los votos, frente al 16,7 por ciento cosechado por el PVV, lo que otorgaría a ambos partidos 26 escaños en el Parlamento.

Previamente, el líder del PVV, Geert Wilders, ha solicitado al presidente de la Cámara de Representantes, Martin Bosma, posponer la fase de "exploración" de alianzas, como se le conoce en el ámbito político neerlandés, hasta que todos los votos estén contados.

"La diferencia es sumamente pequeña, y generalmente es importante quién inicia este proceso", ha afirmado Wilders, según informaciones recogidas por la cadena de televisión NOS. Esta fase de exploración permitirá determinar qué partidos pueden abrir el camino hacia la negociación para formar una coalición.

En este sentido, ha pedido evitar la elección de un encargado "cuando ni siquiera existe seguridad sobre cuál es el partido más votado de todos". "Las reglas dicen que el más votado empieza", ha añadido. De momento, el D66 tiene 15.155 votos más que el PVV.