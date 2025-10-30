Agencias

Londres destinará 4,5 millones a eliminar municiones sin detonar que "impiden" el paso de ayuda en Gaza

El Gobierno británico ha anunciado este jueves que destinará 4 millones de libras (alrededor de 4,5 millones de euros) para eliminar las toneladas de municiones sin detonar que "actualmente impiden" el paso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, en el marco del acuerdo de alto el fuego entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Hoy anuncio una partida de 4 millones de libras para el Servicio de Naciones Unidas de Acción Contra Minas (UNMAS) en Gaza, fondos que contribuirán a la retirada de explosivos y escombros como parte del esfuerzo de Reino Unido para garantizar que la ayuda se entregue de forma segura", ha dicho la ministra de Exteriores, Yvette Cooper.

La jefa de la diplomacia británica ha defendido que Londres no puede "brindar la ayuda que Gaza necesita con tanta urgencia en la escala requerida sin eliminar las municiones y avanzar en el camino hacia una paz duradera". "Debemos hacer todo lo posible para inundar Gaza con ayuda humanitaria", ha sostenido.

Además, el Ejecutivo de Reino Unido enviará al enclave palestino sus propios expertos en desactivación de explosivos, equipos y formación. "Este es un componente vital del proceso de paz estadounidense y apoyará la transición del alto el fuego a la fase II del plan de paz", reza un comunicado del 'número 10' de Downing Street.

