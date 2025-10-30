Agencias

Las calles del entorno del Estadio Metropolitano se nombrarán con fechas señaladas para el Atlético de Madrid

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Ayutamiento de Madrid ha aprobado nombrar calles del entorno del estadio Riyadh Air Metropolitano con fechas señaladas para el Atlético de Madrid, ha anunciado la portavoz municipal, Inma Sanz, junto al 'colchonero' alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, trasladada en esta ocasión al distrito de Chamberí.

En concreto se ha aprobado la asignación de las denominaciones de la Avenida Atlético Aviación, Calle del 26 de Abril, Paseo de los Colchoneros y Calle de 1903 en los viales que rodean al feudo rojiblanco.

Es una iniciativa que responde al "interés de dotar de identidad cultural y deportiva el entorno de la sede del club Atlético de Madrid reconociendo su historia, sus principales fechas significativas y sus símbolos", ha explicado Sanz.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez dice que desconocía que Delcy Rodríguez tenía prohibido pisar España y que tampoco sabía de todas las visitas

Sánchez dice que desconocía que

Acreedores de Duro Felguera temen que el plan de viabilidad favorezca la transferencia de tecnología a México

Acreedores de Duro Felguera temen

Investigadores internacionales llaman a compartir los datos de observación terrestre de China ante recortes de Trump

Investigadores internacionales llaman a compartir

Consejo de Europa pide a España que apoye a menores migrantes solos en vivienda, empleo y educación al cumplir los 18

Consejo de Europa pide a

España registra 276.000 médicos en activo pero el 25% se jubilará en la próxima década, según el CGCOM

España registra 276.000 médicos en