Agencias

La ONU subraya que "los ensayos nucleares jamás pueden permitirse" tras las declaraciones de Trump

Por Newsroom Infobae

Guardar

Naciones Unidas ha subrayado este jueves que "los ensayos nucleares jamás pueden permitirse", después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que su Administración iba a acelerar las pruebas con este tipo de armas en respuesta a las últimas pruebas armamentísticas de Rusia.

"Desde nuestro punto de vista, y desde el del secretario general (António Guterres), los ensayos nucleares jamás pueden permitirse, bajo ninguna circunstancia", ha declarado el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, en una rueda de prensa.

Así, ha recordado que el jefe de la ONU "lleva tiempo afirmando que los riesgos nucleares actuales son alarmantemente elevados y que deben evitarse todas las acciones que pudieran provocar errores de cálculo o una escalada con consecuencias catastróficas".

"No debemos olvidar el desastroso legado de los más de 2000 ensayos de armas nucleares realizados en los últimos 80 años; es decir, durante toda la existencia de Naciones Unidas", ha expresado el portavoz.

Trump ordenó en la víspera al Pentágono que, "debido a los programas de pruebas de otros países", comenzara a probar armas nucleares "en igualdad de condiciones". "Ese proceso comenzará de inmediato", dijo el inquilino de la Casa Blanca a través de su perfil en la red social Truth Social.

Sus declaraciones llegaron después de que Moscú acelerara en las últimas semanas las pruebas de su arsenal nuclear y este mismo martes probara con "éxito" el supertorpedo 'Poseidón', disparado desde un submarino y con capacidad para portar cabezas nucleares, días después de un ensayo con el misil a propulsión nuclear 'Burevestnik'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

(AMP) Telefónica cierra la venta de su filial en Ecuador a Millicom por 329 millones

(AMP) Telefónica cierra la venta

Santander obtiene un beneficio récord de 10.337 millones de euros hasta septiembre, un 11% más

El grupo financiero reporta ganancias históricas impulsadas por el alza en comisiones, mayor rentabilidad y mejoras en eficiencia operativa, acumulando seis trimestres con cifras sin precedentes según comunicado remitido a la CNMV, con fuerte crecimiento interanual

Santander obtiene un beneficio récord

Trump alega que Israel "tiene derecho" a tomar represalias en la Franja de Gaza

Donald Trump, desde el Air Force One, anunció a la prensa que la escalada de violencia en Gaza no altera el alto el fuego respaldado por Washington y subrayó que Hamás es un actor menor en las negociaciones regionales

Trump alega que Israel "tiene

Mejoran una ecuación centenaria para predecir el movimiento de contaminantes atmosféricos peligrosos

Investigadores de la Universidad de Warwick presentan una técnica revolucionaria que permite calcular de forma sencilla el trayecto de partículas contaminantes irregulares, abriendo la puerta a mejores proyecciones sobre salud pública, calidad del aire y evolución de enfermedades

Mejoran una ecuación centenaria para

El Senado de EEUU extiende el cierre gubernamental e intenta acabar con los aranceles de Trump a Brasil

El Congreso estadounidense pospone la reapertura del Gobierno federal en medio de disputas por subsidios médicos, mientras se busca revertir los aranceles a importaciones brasileñas y aumentan las tensiones políticas entre ambas cámaras legislativas y la Casa Blanca

El Senado de EEUU extiende