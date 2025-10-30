La Fiscalía de Colombia procesa al supuesto organizador del asesinato del senador Miguel Uribe

La Fiscalía de Colombia ha dado este miércoles más detalles acerca de la detención de Simeón Pérez Marroquín, alias 'El Viejo', al que ha situado como organizador del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, a quien él mismo habría espiado antes de su asesinato el pasado junio, para el cual el propio Pérez Marroquín habría modificado y entregado el arma empleada en el crimen.

"Simeón Pérez Marroquín habría sido contactado para que organizara todo lo relacionado con el atentado" y, tras ello, "le encomendó el plan criminal a Elder José Arteaga Hernández, alias 'Chipi'", ha afirmado el organismo en un comunicado publicado en su web en el que también señala a 'El Viejo' por desarrollar "labores previas de seguimiento a la víctima".

Asimismo, el Ministerio Público sostiene que las pruebas existentes lo sitúan en una reunión "en la que presuntamente le entregó a Katherine Andrea Martínez Martínez el arma de fuego utilizada en el atentado, la cual había sido modificada para aumentar su letalidad, (...) un día antes de que el adolescente disparara contra Miguel Uribe Turbay", en alusión al menor que mató al senador.

Tras el atentado, "Pérez Marroquín le suministró dinero y un celular a Katherine Martínez, y facilitó su huida a Caquetá", ha relatado el organismo, citando que una vez allí, "integrantes de la estructura Segunda Marquetalia de las disidencias de las FARC, al parecer, la recibirían y la entrenarían".

De manera paralela, aunque en el curso de la propia investigación, la Fiscalía ha afirmado que 'El Viejo' "sería el cabecilla de una red delincuencial dedicada al tráfico local de estupefacientes, los homicidios selectivos y la instrumentalización de menores".

"Por todo lo anterior, una fiscal de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas", reza el comunicado, que precisa que Pérez Marroquín no ha aceptado los cargos y "deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario", a donde ya ha sido trasladado.

El procesado, la novena persona arrestada por estar involucrada en la planificación y ejecución del magnicidio de Uribe Turbay, habría sido condenado en 1994 por el asesinato de sicarios implicados en el magnicidio de Luis Carlos Galán, según el diario 'El Tiempo'. Galán era el principal favorito para las elecciones de 1990, después de una campaña marcada por sus denuncias contra las estructuras del crimen organizado.