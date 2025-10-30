Agencias

La empresa catalana de lavandería industrial Girbau inaugura una fábrica en Wisconsin (Estados Unidos)

Por Newsroom Infobae

Guardar

La empresa catalana Girbau, dedicada a la lavandería industrial, ha inaugurado una fábrica en Wisconsin (Estados Unidos) con capacidad para producir 3.000 máquinas al año y el objetivo de abastecer al mercado estadounidense desde esta planta.

La compañía ha contado con el apoyo de Acció, la agencia para la competitividad de la empresa del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, mediante la Oficina Exterior de Comerç i Inversions en Nova York, en el marco del Pla Responem del Govern ante la crisis arancelaria, informa en un comunicado este jueves.

Girbau ha celebrado el acto de inauguración de la fábrica con la presencia del director de la Oficina Exterior de Acció en Nueva York, Robert Negre, representantes de las autoridades locales de Wisconsin y Oshkosh, así como de directivos de la empresa.

La nueva planta de Girbau en Wisconsin abastecerá de forma exclusiva al mercado local estadounidense con el objetivo de "reforzar la estrategia de proximidad, obtener una mayor eficiencia operativa, agilizar los tiempos de entrega y reducir la huella ambiental".

Fundada en 1920 y con sede en Vic (Girona), Girbau diseña y ofrece soluciones en el ámbito de la lavandería industrial y cuenta con 7 unidades productivas y más de 880 trabajadores.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Senado italiano aprueba la reforma judicial, pendiente ahora del referéndum

El Senado italiano aprueba la

La mexicana Volaris registra pérdidas de 92 millones de euros y recorta sus ventas hasta septiembre

Las cuentas de la compañía muestran un fuerte deterioro frente a ejercicios previos debido a menores ingresos y gastos operativos al alza, aunque la dirección señala que la demanda interna robusta y el tráfico internacional mantienen las proyecciones de recuperación para el cierre del año

La mexicana Volaris registra pérdidas

Este objeto de cocina puede salvar tu colada si lavas un pañuelo por error: el truco para no volver a lavar

Infobae

Irán conmuta por 30 años de cárcel la pena de muerte dictada contra una activista por "rebelión"

Irán conmuta por 30 años

Honor seguirá impulsando su estrategia de crecimiento con Laurance Li como nuevo Country Manager para España y Portugal

Honor seguirá impulsando su estrategia