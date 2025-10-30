JBL destaca los buenos datos del mercado español, con crecimientos del 14% en altavoces portátiles y del 17% en partybox

La compañía de audio JBL ha destacado la buena acogida que tienen sus productos en el mercado español, especialmente de las categorías de altavoces de fiesta y portátiles, y que pretende replicar con los nuevos productos que llegarán a finales de año, como el Partybox 720, el portátil JBL Boombox 4 y los auriculares Soundgear CLIPS.

En un momento en que el consumo, en general, se está viendo afectado por guerras, aranceles y otras situaciones macroeconómicas, JBL ha destacado los datos del mercado en España en las categorías de Portables (altavoces portátiles), Partybox (altavoces para fiestas), 'Headphones' (auriculares) y 'Gaming' (para videojuegos) en lo que va de 2025.

Los datos, compartidos por el director de ventas para el sur de Europa en Harman International, Fernando Manero, recogen un crecimiento del 14,3 por ciento en portátiles, frente a la caída del 1,8 por ciento experimentada en Europa. Aquí la compañía tiene un "liderazgo importante" en este país, donde tiene cuotas por encima de 50 por ciento.

El crecimiento es más destacado en la categoría de Partybox, donde alcanza el 16,8 por ciento, con cuotas por encima del 70 por ciento, e incluso el mercado europeo logra arañar un crecimiento del 2,1 por ciento.

En lo que respecta a auriculares, donde JBL es "la marca número uno de audio", como ha indicado Manero, el crecimiento en España se eleva hasta el 7 por ciento, llegando a cuotas del 11 por ciento, frente al 1,5 por ciento de crecimiento en Europa; mientras que en 'gaming', donde apenas llevan 4 o 5 años ofreciendo producto, ya han alcanzado cuotas del 6%, con un crecimiento del 1,4 por ciento (en Europa ha caído un 6%).

"Siendo la compañía más importante del mundo dentro del audio, para nosotros es muy importante poder mantener ese liderazgo", algo que hacen a través de la búsqueda de la innovación, la gente que ayuda a seguir desarrollando y la escucha activa constante, como ha explicado el responsable de Marketing en el sur de Europa de Harman International, Javier de Cabo.

Todo ello lo aplican a sus cinco principales categorías, lo que les permite "seguir marcando el ritmo de las nuevas generaciones" con los altavoces portátiles y apostar por "productos mucho más premium" en la categoría de Headphones.

En los productos de 'gaming' ofrecen "una experiencia mucho más inmersiva", mientras que en Home Audio, que engloba altavoces y barras de sonido, no se limitan a la marca JBL sino también a Harman Kardon.

De Cabo ha destacado los altavoces para fiestas. Es una "una categoría que prácticamente hemos desarrollado nosotros", ha apuntado, señalando características como el sonido y la iluminación, pero también la creación de un ecosistema que les permite "llevar los ritmos festivaleros y los ambientes festivaleros directamente a los hogares".

LOS NUEVOS PRODUCOS QUE LLEGAN

JBL ha compartido los datos de mercado con motivo de la presentación de los nuevos productos que llegan al mercado en el último trimestre del año, que empiezan con el nuevo altavoz JBL Partybox 720, que ofrece una potencia de salida 800 vatios gracias a sus dos 'woofers' de 9 pulgadas y dos 'tweeters' de cúpula de 30mm

El diseño de este altavoz se ha mejorado para que las ruedas sean más robustas y el asa mejore el agarre, con el fin de facilitar el traslado. Es resistente a las salpicaduras de agua y ofrece 15 horas de reproducción con con sus baterías sustituibles, que se venden aparte. Además, admite la conexión con varios altavoces de la marca con la tecnología Auracast.

En 'gaming', la compañía ha presentado los auriculares de tipo diadema Quantum 250, Quantum 650 y Quantum 950 enmarcados en un rediseño del logotipo.

Los tres modelos tienen audio espacial, pero solo el modelo de entrada, el Quantum 250, tiene conexión para puerto jack 3,5mm, porque los otros dos son inalámbricos. El modelo más avanzado, el 950, también cuenta con cancelación de ruido adaptable.

Ofrecen, además, la posibilidad de personalizar su diseño a través las almohadillas, las tapas exteriores de los auriculares y el micrófono.

La gama de altavoces portátiles trae los nuevos JBL Grip y JBL Boombox 4. El primero ofrece hasta 14 horas de reproducción de música, un diseño resistente al agua y al polvo inspirado en una lata de bebida para facilitar el agarre y luz ambiental.

JBL Boombox 4, por su parte, aumenta su tamaño respecto de su predecesor, pero reduce el peso en prácticamente un kilogramo, además de ofrecer hasta 34 horas de reproducción y una potencia de 100 vatios, con un cuerpo todoterreno resistente al agua y al polvo.

Por último, las novedades en auriculares se centran en las series JBL Soundgear Sense PRO y Soundgear CLIPS, con tecnología de conducción por aire, y JBL Endurance PACE, de diseño abierto banda para el cuello.