Israel confirma la identidad de los cuerpos de los dos rehenes entregados este jueves por Hamás en Gaza

Por Newsroom Infobae

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este jueves la identidad de los dos cadáveres entregados horas antes por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y ha afirmado que corresponden a Amiram Cooper y Sahar Baruch.

Tras terminar el proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense, el Ejército israelí ha informado a sus familias que "sus seres queridos han sido repatriados a Israel y que su identificación se ha completado", según reza un comunicado.

"El Gobierno de Israel comparte el profundo dolor de las familias Cooper y Sahar, y de todas las familias de los rehenes caídos. (...) Estamos decididos, comprometidos y trabajamos incansablemente para que todos nuestros rehenes fallecidos reciban un entierro digno en su país", ha expresado.

Por último, ha reiterado que Hamás está "obligado a cumplir sus compromisos con los mediadores y a devolver a los rehenes muertos como parte de la implementación del acuerdo", haciendo hincapié en que "no cederán en este punto y no escatimará esfuerzos hasta que todos sean devueltos".

Hamás ha liberado hasta ahora a los 20 rehenes que seguían con vida y ha entregado otros 17 cadáveres, por lo que las autoridades israelíes siguen a la espera de otros once cuerpos de secuestrados durante los ataques del 7-O, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 raptados, según el Gobierno de Israel.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los citados ataques que ha dejado hasta la fecha más de 68.500 muertos y 170.400 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se replegaron en los últimos días.

