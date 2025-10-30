Agencias

Indra obtuvo un beneficio neto de 291 millones hasta septiembre, un 58% más

Indra obtuvo un beneficio neto de 291 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 58% en comparación con los 184 millones de euros registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior, según las cuentas remitidas por la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

Además, los ingresos de la compañía entre enero y septiembre se situaron en 3.611 millones de euros, lo que supone un 6,2% más que los que los 3.400 millones de euros de los tres primeros trimestres de 2024.

Por áreas, la división de Defensa sigue ganando peso y aportó el 21,15% de la facturación del grupo en el acumulado hasta septiembre, con un total de 764 millones de euros (+13,5% interanual), mientras que la cifra de negocio de Tráfico Aéreo (ATM) alcanzó los 364 millones de euros (+16,6%), es decir, el 10% de los ingresos.

La división de Movilidad facturó 258 millones de euros (+0,78%), por lo que supuso el 7,14% de la cifra de negocio total de la compañía hasta septiembre, mientras que Minsait volvió a liderar los ingresos con 2.226 millones de euros (+3,1%), es decir, supuso el 61,64% del importe total (en el mismo periodo del curso previo representó el 63%).

Además, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de Indra alcanzó los 405 millones de euros en el acumulado de los nueve primeros meses del año, un 9,75% más en comparación con los 369 millones de euros del mismo periodo del curso anterior.

Por otro lado, el resultado neto de explotación (Ebit) se situó en 319 millones de euros, es decir, un 9,62% más que los 291 millones de euros que registró la compañía al término de los tres primeros trimestres del año pasado.

De este modo, el margen de Ebitda sobre la facturación de Indra cerró septiembre en el 11,21%, frente al 10,85% de hace un año, mientras que el margen de ebit sobre las ventas fue del 8,83%, en línea con el 8,5% registrado al término del tercer trimestre del ejercicio previo.

Por otro lado, la deuda neta de la compañía a finales de septiembre se situó en 114 millones de euros, un 62,85% más que los 70 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior.

