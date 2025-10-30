Indra invertirá en torno a 150 millones en los próximos dos años en Gijón, Vigo, Córdoba y Kansas (EE.UU)

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha asegurado que la compañía invertirá en los próximos dos años 100 millones de euros en sus instalaciones de Gijón ('El Tallerón'), Vigo y Córdoba, a lo que se sumarán otros 50 millones de dólares (43 millones de euros) para una nueva fábrica en Kansas (Estados Unidos) dedicada a sus divisiones de negocio de 'Tráfico Aéreo' y 'Movilidad'.

En relación con la nueva planta en Estados Unidos, su actividad acompañará a la división de 'Tráfico Aéreo' en la fabricación de radares y radios para el mercado americano, así como en la construcción de pórticos de peaje tipo 'free flow' para el área de 'Movilidad'.

En el marco de la presentación de los resultados correspondientes a los tres primeros trimestres del año, De los Mozos ha ahondado en que estas nuevas instalaciones en Estados Unidos supondrán la creación de 200 puestos de trabajo en el país norteamericano.

En relación con las inversiones en España, el directivo ha destacado que el plan en Vigo es reforzar el centro tecnológico de la compañía para especializarlo en guerra electrónica, en sistemas contra drones, en diseño de hardware, en microelectrónica y en sistemas de mando y control, entre otras cuestiones.

En tanto, en 2026 la compañía abrirá en Córdoba una fábrica cuya actividad principal será la producción de los radares antidrón y contra proyectiles tipo 'Nemus', así como de vigilancia espacial modelo 'S3T' y radares tácticos multirrol 'MTR' basados en tecnología de la Agencia Espacial Europea (AESA).

De los Mozos ha destacado que la empresa está trabajando en el lanzamiento de su primera línea automatizada de radares en Córdoba, que contará con una capacidad anual de producción de alrededor de 100 radares Nemus, el cual aspira a convertirse en "el futuro sistema antiaéreo español y europeo".

En cuanto a sus instalaciones en Gijón --adquiridas recientemente a Duro Felguera por 3,6 millones de euros--, el consejero delegado de Indra ha adelantado que la intención de la empresa es realizar "las primeras operaciones" para la producción de los vehículos 8x8 Dragón en 'El Tallerón' "antes de que acabe el año".

Sobre ello, fuentes de la compañía consultadas por Europa Press han indicado que la empresa última la consecución de los permisos y certificaciones necesarias --algunas de ellas por parte del Ministerio de Defensa-- para que 'El Tallerón' se convierta en una fábrica de armas.

En ese sentido, a comienzos de septiembre se dio a conocer que la compañía invertirá en torno a 43 millones de euros en la reconversión de la antigua fábrica de calderería pesada de Duro Felguera.

Por un lado, la compañía destinará 23,2 millones de euros a la adecuación de las instalaciones, que cuentan con una superficie de 76.000 metros cuadrados, a lo que se suman 20 millones de euros en la adquisición de maquinaria.

Además de la compra de las instalaciones, Indra mantendrá a los 156 trabajadores que tenía la planta cuando todavía pertenecía a Duro Felguera, los cuales pasarán a formar parte de la nueva filial de vehículos blindados de Indra (Indra Land Vehicles), a lo que se suma la previsión de incorporar a 100 ingenieros más.

En ese sentido, General Dynamics European Land Systems (GDELS) --la propietaria de Santa Bárbara Sistemas-- recibirá un máximo de 13 millones de euros por formar a los empleados de Tess Defence --controlada también por Indra-- en las labores de montaje final de los blindados 8x8 Dragón para el Ejército español, que forman parte de un contrato valorado en unos 2.000 millones de euros y que en la actualidad se ensamblan en las instalaciones de GDELS en Trubia (Oviedo).

No obstante, ese montaje final de los 8x8 Dragón que se realiza en Trubia pasará a hacerse en el futuro en el 'El Tallerón.

Cabe recordar que el programa de los 8x8 Dragón acumula varios años de retrasos, lo cual ha provocado ya la imposición de multas a Tess Defence (la compañía adjudicataria) y también el malestar manifiesto del Ministerio de Defensa.

"Sobre el tema de los vehículos (8x8 Dragón), nuestro compromiso con la ministra Robles fue de suministrar una división de 57 vehículos y llegar hasta 70 (este año). Y eso es lo que estamos trabajando. Ese es el compromiso que tomamos no solamente Indra, sino también el resto de los socios que participan en Tess Defence. Es decir, General Dynamics, SAPA y Escribano (EM&E). Porque este es un compromiso que deben de adquirir las cuatro empresas, si bien desde junio Indra lidera Tess Defence (en referencia a la adquisición del control de la compañía)", ha subrayado De los Mozos.

ADVIERTE DE QUE NO 'REGALARÁN' ACTIVOS DE MINSAIT

En relación con la posible venta de activos de Minsait --la filial tecnológica de la compañía y que entre enero y septiembre de este año representó casi el 62% de los ingresos de la empresa--, el consejero delegado de Indra ha recalcado que tanto él como el presidente de la firma, Ángel Escribano, tienen claro qué activos no son estratégicos.

"Tenemos claro, tanto el presidente como yo, qué activos no son estratégicos. Tenemos varios procesos abiertos y, en la medida que haya una propuesta que satisfaga las necesidades de la empresa, la ejecutaremos", ha resaltado.

"Es decir, no estamos en condiciones ni de regalar activos ni de perder valor. Si entendemos que hay una proposición y que ese montante nos ayuda para invertir en otro valor que genere más valor a nuestros accionistas, lo haremos", ha añadido.