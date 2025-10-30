Hyundai gana 1.530 millones de euros en el tercer trimestre, un 20,5% menos, por aranceles de EE.UU.

Hyundai ha logrado un beneficio neto de 2,54 billones de wones coreanos (1.530 millones de euros) en el tercer trimestre del año, lo que supone una caída de las ganancias del 20,5% respecto al mismo período del año anterior, según ha informado la compañía este jueves.

Esta caída del beneficio obedece, entre otros, al impacto de los aranceles de Estados Unidos, aunque la compañía ha celebrado que su liderazgo se ha visto "fortalecido" en este mercado, con un incremento de su cuota "a pesar del impacto de los aranceles y la preocupación por la desaceleración de la demanda".

Las ventas del tercer trimestre del año se han elevado un 8,8% interanual, hasta 46,72 billones de wones coreanos (28.149 millones de euros). A su vez, los costes se han incrementado en un 11,6% respecto al tercer trimestre de 2024.

La firma automovilística ha destacado que esta cifra representa un récord de ingresos en el tercer trimestre, aupados por las "sólidas ventas" de estos tres meses y pese a la preocupación por el impacto de los aranceles.

Por su parte, el beneficio operativo se ha contraído en un 29,2% frente al tercer trimestre del año anterior, hasta situarse en 2,53 billones de wones coreanos (1.524 millones de euros).