Huertas (Mapfre): "El ahorro privado debería estar blindado constitucionalmente para evitar populismos"

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha apelado a incentivar el ahorro generalizado entre la población más necesitada y ha resaltado la necesidad de blindar "constitucionalmente" el ahorro privado para evitar que los populismos puedan apropiarse del esfuerzo de los trabajadores.

"El ahorro privado debería estar blindado constitucionalmente para evitar las tendencias populistas que podrían generarse en algunos momentos para tratar de apropiarse de ese esfuerzo que hacen los trabajadores en nuestros países", subrayó Huertas durante su intervención en 'El Congreso Futuro Iberoamericano'.

En su discurso, Huertas ha pedido trabajar alianzas público privadas "con soluciones imaginativas" con el fin de compatibilizar las pensiones públicas, "que van a ser muy bajas", con sistemas de pensiones privados para poder optar a jubilaciones "más decentes".

Sobre la cuestión de la jubilación, el directivo de Mapfre ha señalado que "en la próxima década, el problema de los sistemas de pensiones van a tensionar no solo, que ya lo están, las cuentas públicas, sino también el crecimiento y la competitividad".

Se ha referido así, en el caso iberoamericano, a la alta informalidad laboral que se ubica entre el 40% y el 60% dependiendo del país, una situación que provoca la imposibilidad de cotizar de estas personas.

En estos países también se añade otra dificultad, que son los incentivos para desarrollar el ahorro necesario para contribuir a los fondos privados de pensiones. "Estos mecanismos, lejos de ayudar, lo que hacen es todavía incrementar la brecha" de la desigualdad, afirmó.

Asimismo, Huertas ha llamado a tratar de mantener a los trabajadores senior en activo para permitir la transferencia de conocimientos entre generaciones, así como impulsar una educación "sin edad" y "sin fronteras" para mejorar la calidad de vida de la población.

"El envejecimiento no es una amenaza, es una conquista social del ser humano. Nuestra tarea ahora es dotar a esa conquista de sentido humano y económico, conectando generaciones, aprovechando la sabiduría acumulada y construyendo sociedades más justas y sostenibles", ha apuntado.