Honor seguirá impulsando su estrategia de crecimiento con Laurance Li como nuevo Country Manager para España y Portugal

Honor ha anunciado la incorporación de Laurance Li como su nuevo Country Manager para España y Portugal, que seguirá trabajando en la expansión del negocio en dichos mercados, liderando y coordinando diferentes equipos bajo una estrategia de consideración y crecimiento "diferenciadora de la marca en Iberia".

Este nuevo nombramiento está enmarcado en un movimiento estratégico de la tecnológica china, que busca subrayar el compromiso de la compañía con la innovación y la consolidación de la marca en los mercados del sur de Europa.

En este sentido, Honor ha dado a conocer la incorporación de Laurance Li, que relevará al que hasta ahora ha sido el Country Manager para España y Portugal Bruce Huang, apoyado por sus casi dos décadas de experiencia en la industria de telefonía móvil.

Tal y como ha detallado la compañía en un comunicado, Li será el encargado de continuar impulsando la expansión del negocio en España y Portugal, liderando y coordinando diferentes equipos para seguir posicionando la marca y sumando cuota de mercado. Asimismo, esta iniciativa se llevará a cabo a través de una estrategia de consideración y crecimiento "diferenciadora de la marca en Iberia".

Al respecto, Li ha compartido su orgullo por unirse a "una marca que ha demostrado ser pionera en innovación y diseño", al tiempo que ha subrayado su intención de seguir impulsando "la evolución de la tecnología", llevando productos de vanguardia a los usuarios y "creando nuevas oportunidades" para seguir creciendo de manera global.

"Estoy comprometido con la visión de llevar a Honor Iberia al siguiente nivel reforzando nuestra posición como líderes en la industria", ha sentenciado.

A lo largo de su carrera profesional Laurance Li ha trabajado en diversos países y mercados a nivel global, abarcando una serie de roles clave, entre los que se incluyen ventas de canal, estrategias 'go-to-market' (GTM), comercio electrónico y gestión minorista.

Así, desde marzo de 2024 hasta ahora, Li ha desempeñado el puesto de General Manager de Honor GCC Business Department, en el que se ha encargado de supervisar las operaciones de la compañía en la región del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo. Bajo este puesto, ha liderado las operaciones corporativas multipaís en Emiratos Árabes Unidos, Oman, Qatar y Bahrain, entre otros.

Igualmente, también ha desempeñado el papel de Director Global de Retail y eCommerce de Honor, logrando establecer la presencia eCommerce de la marca a nivel mundial y, con ello, "contribuyendo significativamente a su reconocimiento", como ha subrayado la firma.

Además de todo ello, Previamente a su trayectoria en Honor, desempeñó el puesto de Consumer Business Group (CBG) para Huawei en Latinoamérica, contribuyendo al crecimiento de Huawei, pasando de ser una empresa emergente, a liderar el mercado en la región.

Con todo, Honor ha remarcado que Laurance Li se incorpora como "una figura clave" en la línea directiva de la tecnológica, que forma parte de las "principales marcas de 'smartphones' del mercado europeo".