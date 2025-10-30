Agencias

Hamás rechaza la decisión de Israel de prohibir las visitas de la Cruz Roja a los presos palestinos

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha condenado este miércoles una "violación de un derecho fundamental" de los palestinos encarcelados en Israel tras la decisión del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, de prohibir las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) bajo una nueva ley sobre "combatientes ilegales".

"La decisión del ministro de Guerra sionista, Katz, de impedir que representantes del CICR visiten a cientos de prisioneros palestinos en cárceles de ocupación constituye una violación de un derecho fundamental de nuestros prisioneros", ha denunciado Hamás en un comunicado difundido en su web.

En el texto, el grupo denuncia que esta restricción de los derechos de los palestinos encarcelados "se suma a una serie de violaciones criminales sistemáticas a las que están sometidos, como asesinatos, torturas, inanición, negligencia médica y ocultamiento de información".

En esta línea, el movimiento ha instado a la comunidad internacional y a las organizaciones humanitarias y de Derechos Humanos a que "intervengan para detener estas brutales medidas contra los prisioneros palestinos en cárceles, que constituyen una flagrante violación del Derecho Internacional humanitario y del Tercer Convenio de Ginebra", relativo al tratamiento de los prisioneros de guerra. "Trabajen con seriedad para su liberación y para denunciar las prácticas brutales de la ocupación", ha exhortado.

El texto responde así a la prohibición anunciada este miércoles por el Gobierno israelí de limitar la asistencia de los trabajadores del CICR a los palestinos encarcelados bajo una nueva ley sobre "combatientes ilegales" alegando que supondrían un daño a la "seguridad" del país, sin que por ahora haya detalles sobre el alcance de la medida.

