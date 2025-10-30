Felipe Orts lidera a España en el Europeo de ciclocross de Middelkerke

El ciclista español Felipe Orts, vigente subcampeón continental, encabezará a la selección española en el Campeonato de Europa de ciclocross 2025 que se disputará en Middelkerke (Bélgica), con una expedición de 15 ciclistas que combina experiencia y juventud.

En categoría élite, Felipe Orts y Kevin Suárez serán los representantes masculinos, mientras que Sofía Rodríguez, vigente campeona de España, y Lucía González completan la presencia femenina.

El alicantino Orts llega en un gran momento tras su victoria en la prestigiosa carrera de Woerden, en la primera victoria de la temporada para el ciclista español y la primera vez que un español gana una carrera de ciclocross en los Países Bajos, y será la gran referencia del equipo.

El seleccionador nacional, Javier Ruiz de Larrinaga, ha apostado por un bloque equilibrado en el que figuran hasta siete corredores en edad júnior, varios de ellos debutantes en una gran cita internacional.

En Sub-23 competirán Raúl Mira y Unax Galán en categoría masculina y Nahia Arana y Maier Olano en la femenina. En júnior, la representación más amplia, estarán Martín Fernández, Pelayo Gancedo y Samuel Castiello en la prueba masculina, y Aitana Gutiérrez, Carla Bañuls, Mirari Gotxi y Ane Zubeldia en la femenina.

"Viajamos a Middelkerke con la máxima ilusión. El Europeo es una gran oportunidad para medirnos a los mejores del mundo en este inicio de temporada, y ya hemos visto que Felipe Orts llega en una gran condición", destacó Ruiz de Larrinaga, quien subrayó la importancia de que "los más jóvenes vivan una experiencia internacional de este nivel".

El programa de competición se concentrará en el fin de semana del 8 y 9 de noviembre. El sábado se disputarán las pruebas Júnior femenina (11:00), Sub-23 masculina (13:00) y Élite femenina (15:00), mientras que el domingo tendrán lugar las carreras Júnior masculina (11:00), Sub-23 femenina (13:00) y Élite masculina (15:00).