Agencias

Felipe Orts lidera a España en el Europeo de ciclocross de Middelkerke

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ciclista español Felipe Orts, vigente subcampeón continental, encabezará a la selección española en el Campeonato de Europa de ciclocross 2025 que se disputará en Middelkerke (Bélgica), con una expedición de 15 ciclistas que combina experiencia y juventud.

En categoría élite, Felipe Orts y Kevin Suárez serán los representantes masculinos, mientras que Sofía Rodríguez, vigente campeona de España, y Lucía González completan la presencia femenina.

El alicantino Orts llega en un gran momento tras su victoria en la prestigiosa carrera de Woerden, en la primera victoria de la temporada para el ciclista español y la primera vez que un español gana una carrera de ciclocross en los Países Bajos, y será la gran referencia del equipo.

El seleccionador nacional, Javier Ruiz de Larrinaga, ha apostado por un bloque equilibrado en el que figuran hasta siete corredores en edad júnior, varios de ellos debutantes en una gran cita internacional.

En Sub-23 competirán Raúl Mira y Unax Galán en categoría masculina y Nahia Arana y Maier Olano en la femenina. En júnior, la representación más amplia, estarán Martín Fernández, Pelayo Gancedo y Samuel Castiello en la prueba masculina, y Aitana Gutiérrez, Carla Bañuls, Mirari Gotxi y Ane Zubeldia en la femenina.

"Viajamos a Middelkerke con la máxima ilusión. El Europeo es una gran oportunidad para medirnos a los mejores del mundo en este inicio de temporada, y ya hemos visto que Felipe Orts llega en una gran condición", destacó Ruiz de Larrinaga, quien subrayó la importancia de que "los más jóvenes vivan una experiencia internacional de este nivel".

El programa de competición se concentrará en el fin de semana del 8 y 9 de noviembre. El sábado se disputarán las pruebas Júnior femenina (11:00), Sub-23 masculina (13:00) y Élite femenina (15:00), mientras que el domingo tendrán lugar las carreras Júnior masculina (11:00), Sub-23 femenina (13:00) y Élite masculina (15:00).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Senado italiano aprueba la reforma judicial, pendiente ahora del referéndum

El Senado italiano aprueba la

La mexicana Volaris registra pérdidas de 92 millones de euros y recorta sus ventas hasta septiembre

Las cuentas de la compañía muestran un fuerte deterioro frente a ejercicios previos debido a menores ingresos y gastos operativos al alza, aunque la dirección señala que la demanda interna robusta y el tráfico internacional mantienen las proyecciones de recuperación para el cierre del año

La mexicana Volaris registra pérdidas

Este objeto de cocina puede salvar tu colada si lavas un pañuelo por error: el truco para no volver a lavar

Infobae

Irán conmuta por 30 años de cárcel la pena de muerte dictada contra una activista por "rebelión"

Irán conmuta por 30 años

Honor seguirá impulsando su estrategia de crecimiento con Laurance Li como nuevo Country Manager para España y Portugal

Honor seguirá impulsando su estrategia