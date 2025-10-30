Agencias

España registra 276.000 médicos en activo pero el 25% se jubilará en la próxima década, según el CGCOM

Por Newsroom Infobae

Guardar

España cuenta con 275.963 médicos colegiados en activo, según el registro del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), con una tasa de 568 profesionales por cada 100.00 habitantes, pero el 24,9 por ciento se jubilará en la próxima década, lo que supone cerca de 69.000 jubilaciones.

"El mensaje sería que en España no faltan médicos (...) Lo que sí necesitamos es una mejor distribución y un atractivo mejor para que atraigamos el talento y permanezca dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS)", ha señalado este jueves el presidente del CGCOM, Tomás Cobo, en la presentación del 'Estudio sobre demografía médica 2025'.

El informe recoge que España supera la media europea de densidad médica, según datos de Eurostat en 2023, que muestran que el país cuenta con 439 médicos por cada 100.000 habitantes, frente al promedio europeo de 420. Esto sitúa a España en el puesto 11 de la Unión Europea (UE).

(Seguirá ampliación)

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez dice que desconocía que Delcy Rodríguez tenía prohibido pisar España y que tampoco sabía de todas las visitas

Sánchez dice que desconocía que

Acreedores de Duro Felguera temen que el plan de viabilidad favorezca la transferencia de tecnología a México

Acreedores de Duro Felguera temen

Investigadores internacionales llaman a compartir los datos de observación terrestre de China ante recortes de Trump

Investigadores internacionales llaman a compartir

Consejo de Europa pide a España que apoye a menores migrantes solos en vivienda, empleo y educación al cumplir los 18

Consejo de Europa pide a

Las calles del entorno del Estadio Metropolitano se nombrarán con fechas señaladas para el Atlético de Madrid

Las calles del entorno del