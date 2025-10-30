Agencias

España ofrece el envío del hospital de campaña de AECID a Jamaica tras el paso del huracán 'Melissa'

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha ofrecido al Gobierno de Jamaica el envío del hospital de campaña de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para ayudar al país ante los estragos que ha causado el paso del huracán 'Melissa' esta semana.

Fuentes del Ministerio han explicado que "en respuesta a las necesidades médicas expresadas por Jamaica", "Exteriores ha ofrecido ha ofrecido a través de la AECID su hospital de campaña START" y ahora se estaría a la espera de la luz verde de las autoridades jamaicanas.

El equipo START, especializado en la respuesta rápida ante emergencias humanitarias, está compuesto por voluntarios sanitarios pertenecientes al sistema nacional de salud de diversas comunidades autónomas y ya ha sido desplegado en el pasado en otras situaciones de emergencia.

Su hospital de campaña cuenta con capacidad de respuesta autónoma y está preparado para ofrecer una atención sanitaria integral, adaptada a las condiciones del terreno y coordinada con el resto de los actores presentes en la zona en la que intervenga.

En este sentido, tanto el personal como el equipamiento que se desplieguen dependerán de las necesidades específicas que hay en estos momentos en Jamaica.

Aunque el huracán 'Melissa' solo ha dejado cuatro víctimas mortales a su paso por Jamaica, se estima que más de un millón de personas se han visto afectadas por los estragos causados por el mismo, que ha destruido infraestructuras, afectando también a hospitales, y dejado amplias zonas del país sin electricidad.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Senado italiano aprueba la reforma judicial, pendiente ahora del referéndum

El Senado italiano aprueba la

La mexicana Volaris registra pérdidas de 92 millones de euros y recorta sus ventas hasta septiembre

Las cuentas de la compañía muestran un fuerte deterioro frente a ejercicios previos debido a menores ingresos y gastos operativos al alza, aunque la dirección señala que la demanda interna robusta y el tráfico internacional mantienen las proyecciones de recuperación para el cierre del año

La mexicana Volaris registra pérdidas

Este objeto de cocina puede salvar tu colada si lavas un pañuelo por error: el truco para no volver a lavar

Infobae

Irán conmuta por 30 años de cárcel la pena de muerte dictada contra una activista por "rebelión"

Irán conmuta por 30 años

Honor seguirá impulsando su estrategia de crecimiento con Laurance Li como nuevo Country Manager para España y Portugal

Honor seguirá impulsando su estrategia