Eli Lilly quintuplica beneficios en el tercer trimestre tras ganar 4.826 millones de euros y sube previsiones

El laboratorio estadounidense Eli Lilly obtuvo un beneficio neto de 5.583 millones de dólares (4.826 millones de euros) durante el tercer trimestre, cinco veces más (475,4%) que el resultado contabilizado doce meses atrás.

Los ingresos alcanzaron los 17.601 millones de dólares (15.213 millones de euros), un 53,9% más. Estados Unidos generó 11.300 millones de dólares (9.767 millones de euros), Europa 3.498 millones de dólares (3.024 millones de euros), China 560 millones de dólares (484 millones de euros) y Japón 555 millones de dólares (479,7 millones de euros). El resto del mundo brindó 1.688 millones de dólares (1.459 millones de euros).

Las ventas de 'Mounjaro', el tratamiento contra la diabetes de Eli Lilly, sumaron 6.515 millones de dólares (5.631 millones de euros), un 109,3% más, mientras que 'Zepbound', su nuevo tratamiento inyectable para perder peso, aportó 3.588 millones de dólares (3.101 millones de euros), un 185,2% más.

Ya en el dato acumulado hasta septiembre, se anotaron unas ganancias de 14.002 millones de dólares (12.102 millones de euros) y una facturación de 45.887 millones de dólares (39.661 millones de euros). Estas cifras fueron un 126,6% y un 45,6% superiores en comparativa interanual, respectivamente.

"Eli Lilly ha vuelto a cerrar un trimestre muy positivo, con un crecimiento interanual de los ingresos del 54% impulsado por la demanda continuada de nuestra cartera de productos incretínicos. [...] Seguimos aumentando nuestra capacidad de fabricación, con el anuncio de nuevas instalaciones en Virginia y Texas y la ampliación de nuestras instalaciones en Puerto Rico", ha afirmado el presidente y consejero delegado del grupo, David Ricks.

PREVISIONES

De cara a 2025, Eli Lilly ha mejorado previsiones y ahora anticipa que las ventas se sitúen entre los 63.000 y 63.500 millones de dólares (54.452 y 54.884 millones de euros) frente al rango trazado anteriormente de 60.000 y 62.000 millones de dólares (51.859 y 53.588 millones de euros).

Asimismo, los beneficios por acción se situarán en la horquilla de los 21,80 a 22,50 dólares (18,84 a 19,45 euros) a partir de los 20,85 a 22,10 dólares (18,02 a 19,10 euros) proyectados inicialmente.