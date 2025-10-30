Agencias

El Salvador extiende el estado de excepción, el número 44 desde su entrada en vigor hace más de tres años

El Parlamento de El Salvador ha aprobado este miércoles extender de nuevo el estado de excepción, en esta ocasión la prórroga número 44 de una medida que, desde que entró en vigor en marzo de 2022, ha conducido a la detención de cerca de 90.000 personas bajo acusaciones vinculadas a la actividad de las pandillas en el país centroamericano.

La iniciativa ha salido adelante una vez más con el apoyo de 57 diputados del total de 60 que tiene la cámara y amplía el régimen de excepción desde el 2 de noviembre hasta el 1 de diciembre.

El partido del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha defendido la extensión de la medida alegando que aún quedan "remanentes que no se han capturado" y ha asegurado la ausencia de homicidios en 932 días del estado de excepción y 89.875 detenidos en el marco de estas operaciones.

Durante el período de excepción, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías con el objetivo de facilitar el despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde se registran homicidios.

