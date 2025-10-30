Agencias

El ministro de Justicia francés visita en prisión al expresidente Sarkozy

El ministro de Justicia de Francia, Gérald Darmanin, ha realizado su primera visita en prisión al expresidente Nicolas Sarkozy, encarcelado desde el pasado 21 de octubre por la condena derivada del dinero que recibió su campaña electoral de 2007 de manos del régimen libio de Muamar Gadafi.

Darmanin ya había adelantado antes de que Sarkozy entrase en prisión que visitaría al antiguo mandatario. Esta primera cita finalmente tuvo lugar el miércoles por la tarde, cuando Darmanin acudió a la prisión de La Santé de París para verse con el expresidente durante unos 45 minutos, según fuentes consultadas por varios medios, entre ellos 'Le Figaro', BFM TV y Franceinfo.

Darmanin ya había alegado que sus futuras visitas no implicarían poner en cuestión el sistema judicial y apeló en cambio a que, como ministro, debe verificar que se cumplen todas las condiciones de seguridad, habida cuenta de la especial relevancia del caso y del propio recluso.

Sobre Sarkozy pese una condena de cinco años de cárcel por asociación de malhechores que, aunque no es firme, sí ha implicado su ingreso en prisión a la espera de que se resuelvan los recursos pendientes. El expresidente, que tiene otras causas judiciales abiertas, siempre ha defendido su inocencia y se ha reivindicado como víctima de un "escándalo judicial" con tintes políticos.

