El grupo Vodafone compra el 100% de la firma alemana de servicios 'cloud' Skaylink por casi 200 millones

El grupo Vodafone ha comprado el 100% de la compañía alemana de servicios 'cloud' Skaylink por 175 millones de libras (en torno 200 millones de euros al cambio actual), según ha informado la teleco británica en un comunicado.

Skaylink está controlada por el fondo Waterland y factura alrededor de 100 millones de euros anuales, al tiempo que cuenta con una plantilla de unas 500 personas y opera en Austria, Suiza, Dinamarca, Lituania y, sobre todo, en Alemania, donde se concentra la mayor parte de sus oficinas.

"Skaylink es una empresa especializada en servicios integrales en la nube, transformación digital y seguridad, con oficinas en toda Alemania y Europa. Su equipo de más de 500 profesionales es experto en la gestión de implementaciones y migraciones a la nube en entornos de Microsoft y Amazon Web Services, así como en la implementación de soluciones de inteligencia artificial para clientes empresariales", ha destacado Vodafone en un comunicado.

La teleco también ha resaltado que esta operación forma parte de la estrategia de Vodafone Business para acelerar el crecimiento en áreas clave como la seguridad, los servicios gestionados y la nube.

Se espera que la transacción, sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales, se complete a finales del primer trimestre de 2026.

EuropaPress

