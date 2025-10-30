Agencias

El Gobierno sirio denuncia la muerte de dos soldados en un ataque en Alepo del que acusa a las FDS

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Gobierno de transición sirio ha denunciado este miércoles dos soldados muertos y un tercero herido en un ataque en la presa de Tishrin, situada en la provincia de Alepo, del que ha acusado a las fuerzas kurdo-árabes instaladas en el noreste del país, quienes han negado los hechos.

El Ministerio de Defensa ha señalado en declaraciones a la agencia de noticias estatal SANA que las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han lanzado un ataque con misil contra una instalación militar cerca de la mencionada presa en el que habrían fallecido dos efectivos del Ejército sirio y otro habría resultado gravemente herido.

La cartera militar ha entendido lo sucedido como un "rechazo" de las FDS a los acuerdos firmados con Damasco desde la caída, en diciembre del pasado año, del régimen del presidente Bashar al Assad.

Por su parte, las FDS han rechazado las acusaciones y han apuntado en un comunicado difundido en su cuenta de Telegram que las bajas del Ejército sirio han sido fruto de "la explosión de una mina terrestre" en la que "no tuvieron nada que ver".

Así, han aludido a la publicación de la agencia SANA asegurando que se trata de "información incorrecta" y pidiendo a los medios de comunicación que "se abstengan de difundir narrativas inexactas que puedan contribuir a la tensión o inducir a error a la opinión pública".

Las FDS han defendido en el mismo mensaje su "compromiso con el principio de distensión y mantenimiento de la estabilidad a lo largo de las líneas de contacto, así como con la continuación de nuestros esfuerzos para hacer frente a las amenazas que ponen en peligro la seguridad y la protección de los residentes".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El 37% de españoles dicen estar preocupados por el cambio climático, seis puntos menos que en 2022, según estudio

El informe internacional muestra una disminución significativa de la inquietud medioambiental en Europa, mientras se acentúa la brecha frente a preocupaciones por conflictos. Organizaciones piden respuestas integrales ante el descenso del interés por la crisis ecológica

El 37% de españoles dicen

Mueren tres personas en Jamaica mientras el país se prepara para el huracán de categoría 5 'Melissa'

El paso de Melissa por territorio jamaicano deja víctimas mortales y heridos, mientras el gobierno refuerza la asistencia y urge a la población a extremar precauciones ante los riesgos que generan los preparativos y el inminente temporal

Mueren tres personas en Jamaica

EEUU y Japón firman en Tokio un acuerdo de cooperación sobre tierras raras y minerales críticos

En una reunión encabezada por Sanae Takaichi y Donald Trump en la capital japonesa, ambos gobiernos pactaron acelerar iniciativas estratégicas para fortalecer cadenas de suministro, otorgar recursos a proyectos mineros y desregular permisos vinculados a recursos fundamentales para la industria

EEUU y Japón firman en

La ONU denuncia una nueva detención por parte de los hutíes en Yemen y eleva la cifra total a 59

Un portavoz de Naciones Unidas informó sobre el arresto de otro empleado en Saná por parte de la insurgencia, alertando que suman 59 colaboradores capturados y algunos llevan años retenidos, mientras exige su pronta liberación y protección bajo el derecho internacional

La ONU denuncia una nueva

La defensa de Bolsonaro cuestiona la sentencia del Supremo y pide una reducción de condena

El equipo jurídico del exmandatario brasileño alega fallos y falta de justificación en el fallo del alto tribunal, solicita recortar la sanción millonaria, y sostiene que el dictamen contiene contradicciones graves que afectarían la validez de la condena

La defensa de Bolsonaro cuestiona