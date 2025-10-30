Agencias

El CSIC pone en marcha una herramienta ciudadana para ayudas a vigilar la gripe y el COVID-19 en España

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) acaba de lanzar Epidemiradar, una plataforma 'on-line' que invita a cualquier persona residente en España a notificar si padece gripe o COVID-19 para conocer la verdadera extensión de los virus respiratorios en España, ya que "no siempre se registra oficialmente" a las personas con síntomas.

Esta herramienta, realizada en el marco del proyecto europeo de ciencias de datos EOSC-SIESTA, la red europea Influenzanet y la Plataforma Interdisciplinar de Salud Global del CSIC, tiene un funcionamiento "sencillo", ya que basta con registrarse en la web 'epidemiradar.es' y responder a un cuestionario inicial.

"A partir de ahí, los participantes reciben un correo semanal para informar de su estado de salud. Si no presentan síntomas, el proceso no lleva más de 30 segundos; en caso contrario, el formulario se completa en apenas unos minutos", afirman.

Los datos de las respuestas se anonimizan y agregan para representarlos por regiones y provincias de forma semanal, ilustrando en mapas la presencia y evolución de síntomas gripales o similares en todo el país. Estos datos permiten a la comunidad científica detectar patrones y anticipar brotes, mejorando el conocimiento científico sobre la propagación de enfermedades infecciosas.

"Cada persona cuenta. Cuantos más voluntarios participen, más precisa será la fotografía de la situación sanitaria y mejor podremos anticiparnos a futuras epidemias", destaca José J. Ramasco, investigador del CSIC en el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (IFISC-CSIC-UIB) y coordinador del proyecto. "El sistema tiene potencial más allá de las enfermedades infecciosas respiratorias, siendo Epidemiradar un primer paso para un sistema colaborativo de detección de enfermedades en la población", añade.

Epidemiradar es el nodo español de la red europea Influenzanet, una iniciativa de salud pública activa en más de diez países. Su objetivo es aprovechar la colaboración ciudadana para complementar la vigilancia tradicional de la gripe y otros virus respiratorios. Esta herramienta proporcionará datos de incidencia que son fundamentales para definir políticas de salud pública y para análisis y modelado en epidemiología computacional.

