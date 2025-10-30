El Banco Central de Uruguay interviene a la Sociedad de Bolsa Pérez Marexiano

El Banco Central de Uruguay ha intervenido a la Sociedad de Bolsa Pérez Marexiano, con su consecuente suspensión de las actividades de la firma y sustitución total de sus autoridades estatutarias, por el caso de estafa y apropiación indebida relacionado con Ignacio González Palombo, quien se hizo pasar por corredor de bolsa de esta empresa para captar inversiones.

El Directorio del banco central ha designado a Ana Chaves como interventora, quien ejercerá las competencias correspondientes a los órganos sociales, según ha especificado el organismo en un comunicado.

Asimismo, insta a la compañía a notificar de forma inmediata a sus clientes y entidades con las que opera, así como hacer entrega a la Superintendencia de Servicios Financieros de los detalles de los saldos de efectivos y valores de las cuentas de cada uno de ellos y de saldos de todas las cuentas en bancos, brokers, intermediarios de valores y de toda entidad financiera con la que mantenga contratos vigentes.

La intervención del banco central se ha adoptado tras detectar graves incumplimientos en la gestión de Pérez Marexiano, entre ellas la existencia de una operativa no autorizada por parte de González Palombo, puesto que manejaba cuentas de clientes y emitía estados de cuenta falsos sin estar vinculado formalmente.

Los titulares de Pérez Marexiano denunciados el pasado mes de abril por estafa y apropiación indebida a González Palombo, un supuesto empleado que atendía a sus clientes desde las oficinas de la empresa.