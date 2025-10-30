Agencias

Detenidos una madre y su hijo acusados de explotar laboralmente a nueve extranjeros en Vícar

La Policía Nacional en El Ejido (Almería) ha detenido a dos empresarios agrícolas, madre e hijo, como presuntos responsables de mantener durante aproximadamente dos años a nueve trabajadores extranjeros en situación irregular, sin permiso de trabajo ni alta en la Seguridad Social, en una explotación ubicada en el paraje El Algarrobo, término municipal de Vícar.

Los dos detenidos, tras la instrucción de las diligencias, han sido puestos a disposición del Decanato de los Juzgados de Almería, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La actuación comenzó el 22 de septiembre en el transcurso de una inspección de extranjería dentro de las Jornadas Europeas 'Joint Action Day', realizada por agentes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de El Ejido en colaboración con la Inspección de Trabajo de Almería, la Unidad de Control y Prevención de Fraude de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Oficina de Extranjeros de Almería.

Durante el control, se identificó a la totalidad de los trabajadores: nueve ciudadanos extranjeros en situación irregular, así como a los dos propietarios de la explotación. Las declaraciones recogidas posteriormente en dependencias policiales permitieron acreditar que la práctica totalidad de los empleados llevaba alrededor de dos años sin contrato, y que recibían "condiciones laborales precarias".

Además, se tuvo conocimiento de que los empresarios les habrían exigido abonar parte de la cuota correspondiente a su alta en la Seguridad Social como condición para regularizar su situación.

Las consultas efectuadas a diferentes organismos públicos confirmaron que los detenidos no habían dado de alta ni contratado legalmente a ningún trabajador desde 2021, ni habían tramitado solicitud de permiso de trabajo para los empleados identificados. Asimismo, se pudo constatar un beneficio económico ilícito estimado en 80.000 euros derivado del impago de las cotizaciones durante el período investigado.

