Detenidas otras cinco personas por su presunta relación con el robo de joyas en el museo del Louvre

Las fuerzas de seguridad de Francia han detenido este jueves a otros cinco sospechosos en el marco de las operaciones lanzadas a raíz del robo de joyas registrado el 19 de octubre en el Museo del Louvre de París, con lo que ascienden a siete el total de arrestados en el caso.

La fiscal de París, Laure Beccuau, ha especificado en una entrevista concedida a la emisora francesa RTL que las detenciones han sido llevadas a cabo en París y sus alrededores "tras una comisión rogatoria de dos magistrados instructores", antes de especificar que "uno de ellos era uno de los objetivos de los investigadores, ya que había trazas de ADN que, desde nuestro punto de vista, le vinculan con el robo".

Sin embargo, ha subrayado que "las investigaciones que han tenido lugar durante la tarde (del miércoles) y la noche no han permitido recuperar el botín del robo", al tiempo que ha resaltado que las operaciones de detención de sospechosos se "aceleraron" después de determinar que uno de los dos arrestados previamente planeaba viajar a Argelia "sin billete de vuelta".

Las autoridades acusaron formalmente y pusieron bajo prisión preventiva a los dos detenidos previamente por el robo de ocho piezas de joyería en el Museo del Louvre, según fuentes de la Fiscalía de París consultadas por Europa Press, después de que la propia Beccuau anunciara que estas personas habían "admitido parcialmente su participación" en el suceso.

El robo de las joyas, con un valor estimado en unos 88 millones de euros, se produjo el domingo 19 de octubre poco después de la apertura de las puertas del museo, lo que obligó al desalojo de todos los visitantes. La pinacoteca, uno de los emblemas culturales y turísticos de Francia, también permaneció cerrada el lunes, mientras que los martes nunca suele abrir, y reabrió el 22 de octubre.