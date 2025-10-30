Agencias

(Crónica) Levante y Celta se trabajan su billete en Copa del Rey ante Orihuela y Puerto de Vega

El Levante tuvo que sudar ante el Orihuela (3-4) y el RC Celta también encontró oposición ante el Puerto de Vega (0-2), en el turno de tarde este jueves de la Copa del Rey, para avanzar a treintaidosavos de final.

El equipo 'granota' jugó con fuego en casa del cuadro alicantino que milita en Segunda RFEF. Ayo empató para los locales en el minuto 90 y la prórroga sobrevoló ante el jolgorio de su afición, a pesar de que el Levante llegó a ponerse 0-2 de inicio.

Sin embargo, los de Julián Calero firmaron el definitivo 3-4 en el minuto 92 gracias a Carlos Espi. El Levante, que fue eliminado el año pasado en primera ronda, tuvo pegada de inicio con los goles de Unai Elgezabal y José Luis Morales en apenas diez minutos.

El Orihuela se aferró al sueño copero y no dejó de competir, además de mostrar calidad para recortar distancias hasta lograr el empate. El 1-3 de Espi tampoco bajó los ánimos locales, con los golazos de Gonzalo Miranda y Ayo ya en el 90. El propio Espi, con el rival protestando un posible fuera de juego, evitó la prórroga.

Mientras, el Celta también sufrió, aunque no tanto, sobre todo en la primera mitad. El Puerto de Vega, luchando por el 'playoff' en Autonómica Asturiana, se hizo fuerte en defensa e incomodó a los de Claudio Giráldez, incapaces de generar peligro. Los asturianos se dejaron la piel en cada duelo y minimizaron al equipo de Primera.

Sin embargo, el técnico de los de Vigo supo meter una marcha más a su equipo y, con la entrada de Óscar Marcos, empezaron a llegar las ocasiones. Entre el centrocampista del filial, quien debutó y marcó el 0-1 en el minuto 51, y Hugo Álvarez, a quien le faltó el gol pero forzó el penalti del 0-2 Damián Rodríguez, levantaron a un Celta que cumplió con el billete a treintaidosavos.

