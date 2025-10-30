Coventry: "Los Juegos son símbolo de paz y unidad en un mundo dividido demasiado a menudo por los conflictos"

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, se muestra "emocionada" por la celebración en Italia de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo, cuyo "latido" vendrá provocado por "la pasión" que hay en el país, y tiene claro que el evento debe ser "un símbolo de paz y unidad en un mundo dividido demasiado a menudo por los conflictos".

"En sólo 100 días, los ojos del mundo se volverán hacia Italia cuando comiencen los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Para mí, personalmente, serán los primeros Juegos de mi presidencia, y no podría estar más emocionada de que se celebren en un país que encarna la pasión como ningún otro", señala Coventry en una publicación en la web del COI con motivo de la ya casi decisiva cuenta atrás para el inicio de la cita.

La exnadadora olímpica recuerda que "Italia es famosa por su belleza natural, su cultura, su gastronomía y su moda", pero advierte que no se puede olvidar que lo que hace a ese país "verdaderamente especial es el espíritu de su gente: su calidez, su sentido de la familia y la comunidad y, sobre todo, su pasión".

"Esta pasión será el latido de Milano Cortina 2026. Cuando lleguen los deportistas, la sentirán. Cuando los aficionados se reúnan en las sedes, la vivirán. Y cuando el mundo esté mirando, esta pasión brillará en todo lo que Italia comparta con nosotros", añadió la dirigente zimbabuense.

Coventry apunta igualmente el "significado especial" que tiene esta cita para el movimiento que lidera ya que serán los primeros de Invierno bajo "las reformas de la Agenda Olímpica". "Serán los más equilibrados entre hombres y mujeres de la historia; celebrados en sedes emblemáticas y en entornos naturales impresionantes; aprovechando al máximo las instalaciones existentes y extendiendo los Juegos a regiones en las que los deportes de invierno forman parte de la identidad local. Es un nuevo modelo que muestra cómo la sostenibilidad, la tradición y la innovación pueden ir de la mano", subraya.

"Pero, por encima de todo, los Juegos Olímpicos son mucho más que competiciones. Son un símbolo de paz y unidad en un mundo demasiado a menudo dividido por los conflictos. Cualquiera que haya visitado la Villa Olímpica conoce este espíritu: deportistas de todos los rincones del planeta, de todas las culturas y procedencias, que conviven y se respetan mutuamente", remarca la ganadora de siete medallas olímpicas.

La presidenta del COI remarca que los deportistas "compiten ferozmente, pero también se abrazan como seres humanos, unidos por las mismas esperanzas y sueños". "Los Juegos Olímpicos muestran lo mejor de la humanidad, destacando los valores que nos unen como una sola familia. Este es el poderoso mensaje que resonará desde Italia al mundo. Dentro de 100 días, Italia escribirá el próximo capítulo de la historia olímpica, escrito con su pasión y espíritu inconfundibles", sentencia.