Condenado en Israel a 36 años de prisión un palestino por apuñalar a dos soldados en 2023

Por Newsroom Infobae

Un tribunal de Israel ha condenado este jueves a 36 años de prisión a un palestino acusado de apuñalar a dos soldados de las Fuerzas Armadas israelíes en un ataque perpetrado en abril de 2023 en una intersección de Nir Tzvi, cerca de la ciudad de Lod, en el centro del país.

La Justicia israelí ha indicado que el hombre, identificado como Muhamad Auadé, era un residente de Dura, una localidad cisjordana situada cerca de Hebrón, ha confesado los delitos que se le imputaban y no contaba con antecedentes penales, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

El hombre se había desplazado en marzo de 2023 hasta territorio israelí sin autorización y armado con un cuchillo de unos 30 centímetros. Tras pasar varios días en casa de su padre en Jaffa. Posteriormente, el palestino de 22 años se subió a un autobús y se bajó en el cruce tras ver a los soldados.

La corte ha indicado que extrajo el cuchillo de su chaqueta y los apuñaló. "Inmediatamente después regresó junto a uno de los soldados, al que asestó varias puñaladas cuando se encontraba en el suelo", recogen los documentos judiciales consultados.

Los soldados, que no perecieron a causa de las heridas sufridas, han testificado que presentan graves secuelas. Uno de ellos ha dicho tener dificultades para moverse, mientras que el otro ha indicado que padece dolores crónicos y limitaciones físicas, además de problemas psicológicos derivados del ataque.

